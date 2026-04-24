Haberler
Yaşam
Uzmanlara Göre Uzatma Kablosuna Takmamanız Gereken 7 Cihaz

Uzmanlara Göre Uzatma Kablosuna Takmamanız Gereken 7 Cihaz

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 14:12

Pratik bir çözüm gibi görünse de uzatma kabloları ve çoklu prizler, yanlış kullanıldığında evinize birer saatli bomba yerleştirmekle eşdeğer olabilir. Uzmanlar, yüksek güç çeken cihazların standart uzatma kablolarına takılmasının kabloların erimesine ve ciddi ev yangınlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Peki, hangi cihazlar duvar prizi dışında bir yere takılmamalı? İşte hayati önem taşıyan o 7 cihaz...

Reklam

Neden Tehlikeli?

Neden Tehlikeli?

Isınan veya sürekli çalışan cihazlar 'yüksek akım' çeker. Standart bir uzatma kablosu bu yoğun akımı taşıyacak kapasitede üretilmemiştir. Brooklyn merkezli elektrik uzmanı Paul Martinez'in belirttiği gibi; 'Uzatma kabloları sadece düşük akımlı elektronik cihazlar içindir, ağır ev aletleri için değil.'

Hava Fritözleri (Airfryer)

Hava Fritözleri (Airfryer)

Hızlı pişirme özellikleri nedeniyle son yılların favorisi olan Airfryer'lar, boyutlarına rağmen 2.000 watt'a kadar güç çekebilir. Bu kadar yüksek bir enerjiyi uzatma kablosundan geçirmek yangın riskini doğrudan tetikler.

Mikrodalga Fırınlar

Mikrodalga Fırınlar

Mikrodalga fırınlar, ağır hizmet tipi cihazlar sınıfına girer. Watt değerlerinin yüksekliği nedeniyle mikrodalgaların kendine ait, ayrı bir duvar prizine (mümkünse ayrı bir devreye) bağlanması gerekir.

Uzatma Kabloları (Zincirleme Bağlantı)

Uzatma Kabloları (Zincirleme Bağlantı)

Elektrik dünyasında en büyük hatalardan biri, bir uzatma kablosunu diğerine takmaktır. 'Zincirleme bağlantı' denilen bu yöntem, devrenin ve kabloların aşırı ısınmasına neden olarak saniyeler içinde yangın çıkarabilir.

Elektrikli Isıtıcılar

Elektrikli Isıtıcılar

Taşınabilir ısıtıcılar ev yangınlarının başlıca nedenlerinden biridir. Bu cihazların fişleri yüksek ısı üretir; eğer bir uzatma kablosuna takılırsa, fişin ve kablonun erimesi kaçınılmazdır.

Reklam

Ekmek Kızartma Makineleri ve Fırınları

Ekmek Kızartma Makineleri ve Fırınları

Küçük görünseler de içinde 'ısıtıcı rezistans' barındıran her cihaz çok fazla enerji tüketir. 1200 ila 1400 watt çeken bir ekmek kızartma makinesi, ince yapılı bir uzatma kablosunu saniyeler içinde yakabilir.

Buzdolapları

Buzdolapları

Buzdolapları 300-800 watt arası güç tüketse de, 7/24 kesintisiz çalıştıkları için uzatma kablosu kullanımına uygun değildir. Uzatma kablosu yangın çıkarmasa bile, voltaj dalgalanmalarına yol açarak buzdolabınızın kompresörünü bozabilir.

Klima Üniteleri

Klima Üniteleri

Klimalar evi soğutmak için muazzam bir enerji harcar. Eğer klimanın BTU kapasitesi mekan için düşükse, kompresör sürekli çalışacak ve bu da uzatma kablosu üzerinde ölümcül bir yük oluşturacaktır.

Uzman Tavsiyesi: 1800 Watt Sınırı

Uzman Tavsiyesi: 1800 Watt Sınırı

Ortalama bir ev tipi uzatma kablosu, 15 amper (1800 watt) üzerindeki yükleri kaldıramaz. Martinez, 1500 watt’tan fazla güç kullanan her cihazın mutlaka doğrudan duvar prizine takılması gerektiğini vurguluyor.

İlginizi çekebilir:

Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
