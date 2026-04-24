Koparana 699 Bin TL Ceza Var Ama Ekenler Paraya Para Demiyor

Koparana 699 Bin TL Ceza Var Ama Ekenler Paraya Para Demiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 11:08

Türkiye’nin endemik zenginliklerinden biri olan ve dondurmadan içeceğe kadar pek çok sektörün 'vazgeçilmezi' kabul edilen salep orkidesi, hem yüksek cezaları hem de dudak uçuklatan getiri potansiyeliyle 2026 yılının en çok konuşulan tarım ürünü haline geldi. Doğadan bir tane bile koparmanın bedeli lüks bir otomobil fiyatına ulaşırken, yasal üretim yapan çiftçiler tarlasından 'altın' hasat ediyor.

Nesli tehlike altında olan türleri korumak amacıyla uygulanan yaptırımlar, 2026 yılında rekor seviyeye ulaştı.

Nesli tehlike altında olan türleri korumak amacıyla uygulanan yaptırımlar, 2026 yılında rekor seviyeye ulaştı.

2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, yabani orkide yumrularını doğadan izinsiz sökmenin cezası tam 699 bin 245 TL olarak belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçu kapsamında denetimlerini sıkılaştırırken, vatandaşlar endemik türlerin korunması konusunda uyarılıyor. CITES sözleşmesi gereği uluslararası koruma altında olan bu bitkiyi doğadan koparmak, artık sadece doğaya değil, cebe de telafi edilemez zararlar veriyor.

Doğadan toplanması yasak olan salep, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan özel izinlerle kültür ortamında yetiştirildiğinde ise tam bir yatırım aracına dönüşüyor.

Doğadan toplanması yasak olan salep, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan özel izinlerle kültür ortamında yetiştirildiğinde ise tam bir yatırım aracına dönüşüyor.

Üreticiler arasında 'topraktaki altın' olarak anılan salep orkidesi, sağladığı kar marjıyla diğer tarım ürünlerini geride bırakıyor.

Rakamlarla Salep Ekonomisi:

  • Yüksek Kar Marjı: Her 1 TL’lik maliyet, yaklaşık 1,61 TL kar olarak geri dönüyor.

  • Verim: 1 dönüm araziye dikilen 100-125 kg yumrudan, doğru bakımla 300-375 kg yaş yumru hasat edilebiliyor.

  • Satış Fiyatları: Yaş salebin kilosu 2.000 TL bandında seyrederken, kurutulmuş salebin kilogramı 12.000 TL’ye kadar alıcı buluyor.

  • Dönüm Başı Kazanç: 1 dönümlük bir araziden elde edilen gelir, ürünün işlenme durumuna göre 400 bin TL ile 2,5 milyon TL arasında değişebiliyor.

Salep üretimi yüksek kazanç sağlasa da titiz bir süreç gerektiriyor.

Salep üretimi yüksek kazanç sağlasa da titiz bir süreç gerektiriyor.

Bakanlık izinli ve sertifikalı yumru kullanımı zorunlu olan bu tarım kolunda izlenmesi gereken adımlar şöyle:

  • Zamanlama: Dikim işlemleri genellikle Eylül ve Şubat ayları arasında gerçekleştirilir.

  • Toprak Yapısı: Bitki en çok kireçli veya killi-tınlı toprakları seviyor.

  • Ekim Derinliği: Yumrular toprak altında yaklaşık 5 cm derinliğe yerleştiriliyor.

  • Bakım: Toprak nemli tutulmalı ancak yumruların çürümemesi için aşırı sulamadan hassasiyetle kaçınılmalıdır.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
