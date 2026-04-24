Koparana 699 Bin TL Ceza Var Ama Ekenler Paraya Para Demiyor
Türkiye’nin endemik zenginliklerinden biri olan ve dondurmadan içeceğe kadar pek çok sektörün 'vazgeçilmezi' kabul edilen salep orkidesi, hem yüksek cezaları hem de dudak uçuklatan getiri potansiyeliyle 2026 yılının en çok konuşulan tarım ürünü haline geldi. Doğadan bir tane bile koparmanın bedeli lüks bir otomobil fiyatına ulaşırken, yasal üretim yapan çiftçiler tarlasından 'altın' hasat ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nesli tehlike altında olan türleri korumak amacıyla uygulanan yaptırımlar, 2026 yılında rekor seviyeye ulaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğadan toplanması yasak olan salep, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan özel izinlerle kültür ortamında yetiştirildiğinde ise tam bir yatırım aracına dönüşüyor.
Salep üretimi yüksek kazanç sağlasa da titiz bir süreç gerektiriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın