1980’de Keşfedildi, 46 Yıl Sonra Kaderi Yeniden Yazıldı: Türkiye'nin Dünya Listesine Giren Köyü

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 10:24

Çanakkale’nin tarihi taş evleriyle ünlü Adatepe köyü, Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Teşkilatı tarafından '2026 En İyi Turizm Köyü' programına Türkiye temsilcisi olarak seçildi. Kazdağları’nın gölgesindeki bu kadim köy, masalsı dokusuyla dünya şampiyonluğu için yarışacak.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Ege’nin mavisi ile Kazdağları’nın yeşilinin buluştuğu noktada yer alan Adatepe, uluslararası arenada büyük bir gurur yaşıyor.

BM Turizm Teşkilatı tarafından yürütülen 'En İyi Turizm Köyü 2026 Programı' kapsamında Türkiye’yi temsil edecek adaylardan biri olarak belirlenen köyde sevinç hakim.

Adatepe’nin kaderi 1980’li yıllarda değişmeye başladı. Nüfus mübadelesi sonrası Girit’ten gelen Türklerin yerleştiği köy, 1980'lerde sanatçılar ve mimarlar tarafından keşfedilerek restorasyon sürecine girdi.

  • 1989 Miladı: Köyün sit alanı ilan edilmesiyle özgün mimari koruma altına alındı.

  • Mimari Doku: 19. yüzyıl Osmanlı-Rum mimarisini yansıtan taş evler, avlular ve Arnavut kaldırımlı sokaklar günümüze kadar bozulmadan ulaştı.

Antik kaynaklarda "Gargaros" adıyla anılan köy; Truva, Pers, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden derin izler taşıyor.

Köyün hemen girişinde yer alan eşsiz manzaralı Zeus Altarı, tarihi camisi ve meşhur Taş Mektep, ziyaretçileri binlerce yıllık bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Köy sakini 69 yaşındaki Hasan Kaymakçı, Osmanlı belgelerine göre köyün 2 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve Fatih Sultan Mehmet döneminden bu yana köklü bir yerleşim olduğunu vurguluyor.

Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karaali, Adatepe'nin adaylığının kırsal kalkınma ve kültürel turizm hedeflerinin doğruluğunu kanıtladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Adatepe’nin bir açık hava müzesi zarafetiyle bugüne ulaşması devletimizin korumacı politikaları ve yerel halkın bağlılığının sonucudur. Bu sürecin dünyanın en iyi turizm köyü seçilmesiyle taçlanmasını temenni ediyoruz.'

2026 programı kapsamında Adatepe ile birlikte Türkiye'den üç önemli nokta daha listeye dahil edildi:

Adatepe, özgünlüğünü yitirmemiş butik otelleri, yerel esnafın hassasiyeti ve 'korunarak gelişen' yapısıyla dünyanın en iyi turizm köyü unvanını almak için en güçlü adaylar arasında gösteriliyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
