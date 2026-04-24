3 Kişilik İşi Tek Başına 3 Saatte Bitiriyor

Akıllı tarım teknolojilerini yakından takip eden Köksal, fındık bahçeleri için özel olarak tasarlanmış uzaktan kumandalı insansız ot biçme robotunu bölgeye ithal etti.

Makineyi ithal etme sürecini anlatan genç mühendis Selim Köksal, fındık bahçelerinde tırpan yapmanın zorluklarını bizzat yaşadıklarını belirtti. Köksal, 'Dayım ve dedem çiftçi, her sene tırpan konusunda büyük zorluk çekiyorduk. Bu makineyi internette buldum ve getirmeye karar verdim. Geçen sene 4 dönümlük bu tarlada 2 tırpancı sabahtan akşama kadar kan ter içinde çalışıyorduk. Şimdi ise oyuncak bir robotla oynar gibi, tertemiz bir şekilde aynı işi 3 saatte bitiriyoruz' ifadelerini kullandı.