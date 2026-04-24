3 Kişilik İşi Tek Başına 3 Saatte Bitiriyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 09:41

Sakaryalı genç girişimci, fındık bahçelerindeki zorlu ot biçme mesaisini teknolojiyle çözdü. Yaklaşık 450 bin TL'ye ithal edilen uzaktan kumandalı insansız robot, 3 işçinin bir günde bitiremediği alanı sadece 3 saatte tertemiz yapıyor.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yaşayan makine mühendisliği mezunu Selim Köksal, fındık üreticilerinin her yıl kabusu haline gelen yabani ot mücadelesine kökten bir çözüm getirdi.

Akıllı tarım teknolojilerini yakından takip eden Köksal, fındık bahçeleri için özel olarak tasarlanmış uzaktan kumandalı insansız ot biçme robotunu bölgeye ithal etti.

Makineyi ithal etme sürecini anlatan genç mühendis Selim Köksal, fındık bahçelerinde tırpan yapmanın zorluklarını bizzat yaşadıklarını belirtti. Köksal, 'Dayım ve dedem çiftçi, her sene tırpan konusunda büyük zorluk çekiyorduk. Bu makineyi internette buldum ve getirmeye karar verdim. Geçen sene 4 dönümlük bu tarlada 2 tırpancı sabahtan akşama kadar kan ter içinde çalışıyorduk. Şimdi ise oyuncak bir robotla oynar gibi, tertemiz bir şekilde aynı işi 3 saatte bitiriyoruz' ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 450 bin TL maliyetle bölgeye getirilen teknoloji, sadece zaman kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda işçilik maliyetlerini de minimuma indiriyor.

Makinenin en büyük özellikleri ise şunlar:

  • Yüksek Manevra Kabiliyeti: Ağaçlara ve dallara asla zarar vermiyor.

  • Zorlu Arazi Performansı: Tırpancıların girmekte zorlandığı dikenli ve sık çalılık alanlara kolayca girip dalları parçalıyor.

  • Konforlu Kullanım: Operatör, tozun ve gürültünün dışında kalarak makineyi uzaktan yönetiyor.

Robotun performansını yerinde gören bahçe sahibi Serhat Sarı, gördüğü sonuç karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Sarı, 'Biz burada eskiden 3-4 kişi tırpanlarla perişan oluyorduk. Bu makine gerçekten büyük kolaylıkmış. Girilmeyecek her yere giriyor, dalları parçalıyor ve ağaçların dibinden çok hassas geçiyor. Mükemmel bir kolaylık' diyerek memnuniyetini dile getirdi.

İlginizi çekebilir:

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
