100 KM'yi En Ucuza Giden 10 Araba: Yeni Liste Belli Oldu

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.04.2026 - 17:24

Akaryakıt fiyatlarının her geçen gün yükseldiği bu dönemde, araç alırken motor gücünden çok yakıt tüketimi artık öncelikli kriter haline geldi. İşte Türkiye pazarında öne çıkan en ekonomik 10 model...

Toyota Yaris Hybrid (1.5L): Şehir Trafiğinin Verimlilik Kralı

Hibrit teknolojisini dünyaya tanıtan Toyota, Yaris modeliyle yakıt ekonomisini adeta bir sanat formuna dönüştürüyor. Sadece bir otomobil değil, aynı zamanda akıllı bir bütçe yönetimi aracı olarak öne çıkan Yaris Hybrid, özellikle dur-kalk trafiğinin en büyük düşmanı.

  • Fabrika Verisi: 2.8 – 3.2 Lt / 100 km

  • Gerçek Sürüş Verisi: 3.5 – 4.0 Lt / 100 km

Neden Tercih Edilmeli? 

Yaris Hybrid’in kalbinde yatan sistem, yoğun trafikte dışarıdan şarja ihtiyaç duymadan kendi enerjisini geri kazanıyor. İstanbul veya Ankara gibi trafiğiyle meşhur şehirlerde, sürüş sürenizin %60'ından fazlasını tamamen elektrikli (ve sessiz) modda geçirebilirsiniz. Kablo ve priz derdi olmadan, frenleme enerjisini yakıta dönüştüren bu teknoloji, 'yakıt tüketimi' kavramını neredeyse unutmanızı sağlıyor.

Renault Clio E-Tech Full Hybrid: Pist Teknolojisiyle Şehirde Tasarruf

Renault’un Formula 1 tecrübesinden ilham alarak geliştirdiği Clio E-Tech, sadece bir şehir otomobili değil, yüksek mühendislik ürünü bir 'verimlilik canavarı'. Atmosferik motorun sağlamlığını çift elektrikli motorun anlık tork gücüyle birleştiren bu model, performansı tasarrufla harmanlıyor.

  • Fabrika Verisi: 4.1 Lt / 100 km

  • Gerçek Sürüş Verisi: 4.3 – 4.8 Lt / 100 km

Neden Tercih Edilmeli? 

Clio E-Tech, en yakın rakibi Yaris Hybrid’e göre daha yüksek bir performans ve hızlanma grafiği sunuyor. Yakıt tüketimi Yaris’e kıyasla çok küçük bir farkla yukarıda olsa da, sunduğu sürüş dinamizmi ve akıllı şanzıman teknolojisi bu farkı fazlasıyla telafi ediyor. Şehir içi trafiğinde vites geçişlerini hissettirmeyen akıcı yapısı, konforu ve tasarrufu aynı potada eritiyor.

Honda Jazz e:HEV: Akıllı Mühendislik ve Geniş Yaşam Alanı

Honda’nın 'e:HEV' teknolojisi, hibrit dünyasına bambaşka bir bakış açısı getiriyor. Jazz, standart hibritlerin aksine çoğu zaman elektrikli bir araç gibi davranırken, benzinli motorunu bir jeneratör gibi kullanarak verimlilikte sınırları zorluyor.

  • Gerçek Sürüş Verisi: 4.0 – 4.5 Lt / 100 km

  • Sistemin Farkı: Jazz’da benzinli motor genellikle tekerleklere doğrudan güç vermek yerine elektrik üretmeye odaklanır. Bu sayede şehir içindeki düşük hızlarda pürüzsüz ve tamamen elektrikli bir sürüş hissi sunar.

Hyundai i10 & i20: Şehir İçinin Ekonomik Kahramanları

Eğer hibrit teknolojisinin yüksek başlangıç maliyetleri bütçenizi zorluyorsa, 2026 model düşük hacimli motorlar en mantıklı sığınak haline geliyor. Hyundai’nin kompakt sınıftaki temsilcileri i10 ve i20, hafif şasilerini optimize edilmiş motorlarla birleştirerek benzini adeta 'kokluyor'.

  • Gerçek Sürüş Verisi: 5.5 – 6.2 Lt / 100 km (Şehir İçi)

  • Motor Seçenekleri: 1.0 T-GDi (Turbo) ve 1.2 MPi (Atmosferik)

Neden Tercih Edilmeli?

Bu modellerin en büyük avantajı, hafif kasa yapıları sayesinde motoru yormadan hareket edebilmeleridir. Özellikle şehir içi trafiğinde park kolaylığı ve kıvraklık arayanlar için i10 rakipsizdir. i20 ise biraz daha geniş hacim arayan ama ekonomik sınıftan çıkmak istemeyen kullanıcılar için ideal bir denge sunar. Basit yapılı motorları sayesinde servis ve bakım maliyetleri de ekonomiktir.

Peugeot 208 & Opel Corsa: Ödüllü Mühendislik, Esnek Tasarruf

PSA (yeni adıyla Stellantis) grubunun lokomotif modelleri olan Peugeot 208 ve Opel Corsa, kaputun altındaki 1.2 PureTech motor ile küçük sınıfta standartları belirliyor. Yıllarca kendi kategorisinde 'Yılın Motoru' ödüllerini kimseye bırakmayan bu teknoloji, benzinli bir otomobille de nasıl ekonomik olunabileceğini kanıtlıyor.

  • Gerçek Sürüş Verisi: 5.8 – 6.5 Lt / 100 km

  • Motor Karakteri: Bu motorun sırrı, düşük devirlerde sunduğu yüksek tork gücünde saklı. Aracın hafif kasasıyla birleşen turbo gücü, şehir içinde çevik bir sürüş sağlarken cüzdanınızı korumayı da başarıyor.

Kritik Uyarı: Bu motorun karakteri tamamen sizin sağ ayağınıza bağlıdır. Turbo destekli yapısı nedeniyle agresif ve yüksek devirli kullanımlarda tüketim bir anda 8 litre ve üzerine çıkabilir. Eğer bu araçlarla gerçekten 'cimri' bir yolculuk yapmak istiyorsanız, sakin ve stabil bir sürüş tarzını benimsemeniz şarttır.

Nissan Qashqai e-Power: SUV Dünyasında Elektrikli Devrim

'Hem yerden yüksek olsun, hem ailem rahat etsin hem de yakıt masrafı belimi bükmesin' diyenlerin imdadına Nissan Qashqai e-Power yetişiyor. Alışılmış hibrit sistemlerden tamamen farklı bir mantıkla çalışan bu teknoloji, size bir SUV’da yaşayabileceğiniz en sıra dışı verimlilik deneyimini sunuyor.

  • Gerçek Sürüş Verisi: 5.2 – 5.8 Lt / 100 km

Citroen C5 Aircross (Mild Hybrid): Konforun En Verimli Hali

SUV segmentinde konfor denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Citroen C5 Aircross, 2026 yılına damga vuran yeni 1.2 litrelik Mild Hybrid (Hafif Hibrit) teknolojisiyle ezber bozuyor. 'Geniş SUV çok yakar' önyargısını yerle bir eden bu model, yakıt ekonomisinde efsaneleşmiş dizel motorların tahtına aday gösteriliyor.

  • Gerçek Sürüş Verisi: 6.0 – 6.8 Lt / 100 km

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
