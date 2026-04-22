100 KM'yi En Ucuza Giden 10 Araba: Yeni Liste Belli Oldu

Hibrit teknolojisini dünyaya tanıtan Toyota, Yaris modeliyle yakıt ekonomisini adeta bir sanat formuna dönüştürüyor. Sadece bir otomobil değil, aynı zamanda akıllı bir bütçe yönetimi aracı olarak öne çıkan Yaris Hybrid, özellikle dur-kalk trafiğinin en büyük düşmanı.

Fabrika Verisi: 2.8 – 3.2 Lt / 100 km

Gerçek Sürüş Verisi: 3.5 – 4.0 Lt / 100 km

Neden Tercih Edilmeli?

Yaris Hybrid’in kalbinde yatan sistem, yoğun trafikte dışarıdan şarja ihtiyaç duymadan kendi enerjisini geri kazanıyor. İstanbul veya Ankara gibi trafiğiyle meşhur şehirlerde, sürüş sürenizin %60'ından fazlasını tamamen elektrikli (ve sessiz) modda geçirebilirsiniz. Kablo ve priz derdi olmadan, frenleme enerjisini yakıta dönüştüren bu teknoloji, 'yakıt tüketimi' kavramını neredeyse unutmanızı sağlıyor.