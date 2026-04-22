Dünyanın En Pahalı Meyvesi İlan Edildi, Masaj Yaparak Yetiştiriliyor

Yūbari kavunları tarlada değil, sıcaklık ve nemin bilgisayar sistemleriyle saniye saniye izlendiği özel seralarda büyütülüyor. Ancak teknolojiden daha önemli olan, insan emeği:

Eldivenli Masaj: Çiftçiler, kavunun dış yüzeyindeki o dantel gibi ağ yapısının (netting) kusursuz ve simetrik olması için her gün beyaz eldivenlerle meyvelere tek tek masaj yapıyor.

Özel Şapkalar: Güneş ışığının kabuğu yakmaması ve rengini bozmaması için her bir kavuna özel kağıt şapkalar takılıyor.

Tek Gövde Tek Meyve: Her bir kökte sadece bir adet kavun bırakılıyor. Böylece bitkinin tüm besini ve aroması o tek meyvede toplanarak 'maksimum lezzet' elde ediliyor.