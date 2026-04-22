Dünyanın En Pahalı Meyvesi İlan Edildi, Masaj Yaparak Yetiştiriliyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.04.2026 - 13:56

Japonya’nın Hokkaido adasındaki küçük Yūbari kasabası, bugünlerde dünyanın en pahalı ve en lüks hasadına ev sahipliği yapıyor. 'Meyvelerin mücevheri' olarak adlandırılan ve sadece bu bölgenin volkanik topraklarında yetişen Yūbari Kral Kavunu, 2025 yılında tanesi yaklaşık 1 milyon Yen (265.000 - 275.000 TL) gibi rekor fiyatlarla satıldı.

Bu kavunları sıradan meyvelerden ayıran en büyük özellik, yetiştirilme sürecindeki akılalmaz titizlik.

Yūbari kavunları tarlada değil, sıcaklık ve nemin bilgisayar sistemleriyle saniye saniye izlendiği özel seralarda büyütülüyor. Ancak teknolojiden daha önemli olan, insan emeği:

Eldivenli Masaj: Çiftçiler, kavunun dış yüzeyindeki o dantel gibi ağ yapısının (netting) kusursuz ve simetrik olması için her gün beyaz eldivenlerle meyvelere tek tek masaj yapıyor.

Özel Şapkalar: Güneş ışığının kabuğu yakmaması ve rengini bozmaması için her bir kavuna özel kağıt şapkalar takılıyor.

Tek Gövde Tek Meyve: Her bir kökte sadece bir adet kavun bırakılıyor. Böylece bitkinin tüm besini ve aroması o tek meyvede toplanarak 'maksimum lezzet' elde ediliyor.

Neden Bu Kadar Pahalı?

Yūbari kavununun fiyatının bir lüks otomobil seviyesine çıkmasının arkasında hem biyolojik hem de kültürel nedenler yatıyor. Volkanik küllü topraklar meyveye yoğun bir mineral ve şeker oranı (%13 ve üzeri) sağlarken, dokusu ağızda 'tereyağı gibi eriyen' bir kıvam alıyor.

Japon kültüründe bu kavunlar sadece bir meyve değil; 'Chugen' adı verilen hediyeleşme dönemlerinde sunulan en üst düzey saygı ve statü sembolü. Özellikle sezonun ilk mahsulleri, markaların prestijini artırmak veya özel kutlamalar yapmak amacıyla açık artırmalarda on binlerce dolara satın alınıyor.

Lezzet Notları ve Saklama Koşulları

Şekerden daha tatlı ve yoğun bir aromaya sahip olan bu kral kavunu tüketmek için de bir rehber bulunuyor:

Tüketim Zamanı: Kavun yeşilimsi sarı renge döndüğünde en ideal tadına ulaşıyor.

Servis: Genellikle taze olarak, bazen de yanında dondurma veya parfe ile gurme tatlılar şeklinde sunuluyor.

Nadirlik: Japonya dışında bulunması neredeyse imkansız olan bu lezzet için dünyanın dört bir yanından lezzet avcıları her yıl Hokkaido’ya akın ediyor.

2025 yılındaki rekor satış fiyatı 1 milyon Yen (6.200 ABD doları) olarak kayda geçti.

2026 Mayıs ayındaki yeni açık artırmada bu rakamın 500 bin TL sınırını zorlayıp zorlamayacağı ise merak konusu.

Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
