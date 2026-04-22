Sahibi Çıkmazsa 127 Milyon Lira 30 Nisan’da Kül Olacak

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.04.2026 - 11:16

İngiltere’de Ulusal Piyango (National Lottery) yetkilileri alarma geçti. Toplam değeri milyonlarca sterlini bulan ikramiyelerin sahipleri hala ortaya çıkmadı. İlk büyük ikramiye için son tarih 30 Nisan!

İngiltere'de talihlilerini bekleyen altı farklı ikramiye için zaman daralıyor.

Geçtiğimiz hafta Londra’nın Bexley bölgesinde bir talihlinin 10 milyon sterlinlik ödülü süresi dolduğu için kaybetmesinin ardından, piyango şirketi diğer kazananlara 'Biletlerinizi hemen kontrol edin' çağrısında bulundu.

Kurallara göre, çekiliş tarihinden itibaren 180 gün içinde talep edilmeyen tüm ödüller iptal ediliyor ve bu fonlar hayır kurumlarına aktarılıyor. Şu anda Güney Gloucestershire’dan Wolverhampton’a kadar pek çok bölgede milyoner olduğundan habersiz kişiler yaşıyor olabilir.

Şu anki döviz kurlarıyla yaklaşık 127 milyon TL'ye karşılık gelen en yakın tarihli büyük ikramiye başta olmak üzere, listede şu detaylar yer alıyor:

Güney Gloucestershire: 1 Kasım 2025 tarihinde çekilen 1.000.000 Sterlin değerindeki Loto ikramiyesi için son gün 30 Nisan. Kazanan numaralar: 17, 18, 31, 36, 39, 51 (Bonus: 29).

Bournemouth, Christchurch ve Poole: 4 Kasım 2025 çekilişli 1.000.000 Sterlin değerindeki Euromillions ödülünün son başvuru tarihi 3 Mayıs. Kontrol etmeniz gereken kazanan kod: HPCF58869.

Watford: 16 Ocak 2026 tarihinde yapılan çekilişte 177.547,30 Sterlin kazanan biletin süresi 15 Temmuz'da doluyor. Şanslı numaralar: 5, 17, 24, 29, 50 (Şanslı Yıldızlar: 5, 10).

Powys: 12 Aralık 2025 çekilişinden 112.091 Sterlin kazanan talihlinin 10 Haziran'a kadar vakti var. Kazanan numaralar: 7, 25, 30, 37, 41 (Şanslı Yıldızlar: 5, 11).

Piyango yetkilileri, Bexley'deki 10 milyon sterlinlik kaybın ardından halkı daha dikkatli olmaya çağırdı.

Eğer bu biletlerin sahipleri belirtilen tarihlerde mesai bitimine kadar başvuruda bulunmazsa, milyonlarca sterlinlik servet tamamen hayal olacak.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
