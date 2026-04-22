Sahibi Çıkmazsa 127 Milyon Lira 30 Nisan’da Kül Olacak

Geçtiğimiz hafta Londra’nın Bexley bölgesinde bir talihlinin 10 milyon sterlinlik ödülü süresi dolduğu için kaybetmesinin ardından, piyango şirketi diğer kazananlara 'Biletlerinizi hemen kontrol edin' çağrısında bulundu.

Kurallara göre, çekiliş tarihinden itibaren 180 gün içinde talep edilmeyen tüm ödüller iptal ediliyor ve bu fonlar hayır kurumlarına aktarılıyor. Şu anda Güney Gloucestershire’dan Wolverhampton’a kadar pek çok bölgede milyoner olduğundan habersiz kişiler yaşıyor olabilir.