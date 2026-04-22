Hasat 3 Ay, Geliri 15 Yıl Sürüyor: Türkiye’de Talebe Yetişilemiyor
Türkiye’de talebin hızla arttığı ve ithalattan yerli üretime geçişin sembolü haline gelen kuşkonmaz için İzmir’de seferberlik başlatıldı. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, Tire’ye özel fide desteği verileceğini duyurarak hedeflerinin Türkiye birinciliği olduğunu açıkladı.
İzmir, yüksek katma değerli ürünler listesinde üst sıralarda yer alan kuşkonmaz üretiminde vites yükseltiyor.
İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, kuşkonmazın üretim avantajlarına dikkat çekerek şunları söyledi:
Tire'nin Eskioba Mahallesi'nde üretime 2024 yılında 20 bin metrekare ile başlayan üretici Ömer Avinç, kısa sürede alanını 130 bin metrekareye çıkardı.
Üretici ortağı Sümeyye Kınalı ise kuşkonmazın stratejik önemine değinerek, "Hem yurt içinde hem de yurt dışında ciddi bir talep var. Hızla büyüyoruz. Bu, tarımımız için çok değerli ve niş bir ürün." ifadelerini kullandı.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
