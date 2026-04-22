Hasat 3 Ay, Geliri 15 Yıl Sürüyor: Türkiye’de Talebe Yetişilemiyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.04.2026 - 10:38

Türkiye’de talebin hızla arttığı ve ithalattan yerli üretime geçişin sembolü haline gelen kuşkonmaz için İzmir’de seferberlik başlatıldı. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, Tire’ye özel fide desteği verileceğini duyurarak hedeflerinin Türkiye birinciliği olduğunu açıkladı.

İzmir, yüksek katma değerli ürünler listesinde üst sıralarda yer alan kuşkonmaz üretiminde vites yükseltiyor.

Türkiye genelinde 16 ilde üretilen ve su tasarruflu yapısıyla bilinen kuşkonmazda, İzmir’in üretim alanı 2025 ÇKS verilerine göre 368 dekara ulaştı.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, kuşkonmazın üretim avantajlarına dikkat çekerek şunları söyledi:

'Kuşkonmaz, 3. yılında en yüksek verime ulaşıyor ve bir kez dikildiğinde 10-15 yıl boyunca ürün verebiliyor. Dönüm başına verimliliği oldukça yüksek. Daha önce ithal ettiğimiz bu ürünü artık yerli imkanlarla üretiyoruz. Tire ilçemizde bu üretim oldukça yaygınlaştı. Bölgeye fide konusunda özel bir takviye sağlayarak İzmir’i üretim sıralamasında birinci sıraya taşımak için gayret edeceğiz.'

Tire'nin Eskioba Mahallesi'nde üretime 2024 yılında 20 bin metrekare ile başlayan üretici Ömer Avinç, kısa sürede alanını 130 bin metrekareye çıkardı.

Üretim alanını 200 bin metrekareye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Avinç, 'Bahar aylarında başlayan hasat süreci kesintisiz 3 ay devam ediyor. Tam verim dönemine geçildiğinde dekar başına 1 ton ürün elde ediliyor. Üretilen kuşkonmazlar Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiği gibi yurt dışına da ihraç ediliyor.' açıklamasında bulundu.

Üretici ortağı Sümeyye Kınalı ise kuşkonmazın stratejik önemine değinerek, "Hem yurt içinde hem de yurt dışında ciddi bir talep var. Hızla büyüyoruz. Bu, tarımımız için çok değerli ve niş bir ürün." ifadelerini kullandı.

Su tüketiminin az olması nedeniyle sürdürülebilir tarım kapsamında da değerlendirilen kuşkonmazın, İzmir genelinde önümüzdeki yıllarda çok daha geniş alanlara yayılması bekleniyor.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
