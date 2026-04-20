Çiçeklerinizi Kurumaktan Kurtaracak Bedava Yöntem: 10 Gün Boyunca Otomatik Suluyor

Çiçeklerinizi Kurumaktan Kurtaracak Bedava Yöntem: 10 Gün Boyunca Otomatik Suluyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 13:47

Yaz ayları yaklaşırken bitkilerini susuz bırakmak istemeyen ancak pahalı sulama sistemlerine de bütçe ayırmak istemeyenler için çözüm 'çöpten' çıktı. Eski plastik şişeleri ileri dönüştürerek hazırlayabileceğiniz bu yöntemle, domateslerinizden saksı çiçeklerinize kadar tüm bitkileriniz siz yokken bile günlerce nemli kalacak.

Cüzdanınızı boşaltan karmaşık sulama tesisatlarını unutun.

Cüzdanınızı boşaltan karmaşık sulama tesisatlarını unutun.

Sadece bir pet şişe ve bir çivi yardımıyla kurabileceğiniz bu sistem, suyu doğrudan köklere damlatarak israfı önlüyor. Bitki bakımı alışkanlıklarınızı değiştirecek bu çevreci yöntem, özellikle hafta sonu kaçamakları veya yoğun iş günlerinde bitkilerinizi canlı tutmanın en etkili yolu.

Sadece mutfağınızdaki malzemeleri kullanarak bu sistemi kurmak oldukça basit:

Sadece mutfağınızdaki malzemeleri kullanarak bu sistemi kurmak oldukça basit:

Doğru Şişeyi Seçin: Su ihtiyacı yüksek olan domates veya kabak gibi bitkiler için 2 litrelik, küçük bitkiler ve otlar için 500 ml'lik şişeleri tercih edin. Şişeyi iyice temizleyip durulayın.

Hassas Delikler Açın: Bir çiviyi ısıtarak veya ince bir matkap ucuyla şişenin alt kenarlarına 1 mm'lik küçük delikler açın. Deliklerin çok büyük olmamasına dikkat edin; iğne ucu kadar delikler, suyun çok daha yavaş ve dengeli damlamasını sağlar.

Toprak Filtresi Takın: Toprağın delikleri tıkamasını önlemek için şişenin ağzına veya delikli kısmına eski bir çorap ya da naylon parçası geçirin. Bu, suyun akışını kesintisiz hale getirecektir.

Huni Sistemi Oluşturun: Daha kolay su doldurmak için başka bir şişenin tabanını keserek bir huni yapabilir, sulama şişesinin tepesine yerleştirebilirsiniz.

Gömme ve Çalıştırma: Bitkinin köklerine zarar vermeden, gövdeden bir miktar uzağa yaklaşık 10 cm derinliğinde bir çukur kazın. Şişeyi dik bir şekilde boynuna kadar toprağa gömün ve etrafını sıkıştırın.

Her yıl milyarlarca plastik şişenin çöpe atıldığı dünyamızda, bu yöntem hem atıkları azaltıyor hem de su tasarrufu sağlıyor.

Her yıl milyarlarca plastik şişenin çöpe atıldığı dünyamızda, bu yöntem hem atıkları azaltıyor hem de su tasarrufu sağlıyor.

Özellikle saksıda yetiştirilen sebzeler için 'altın değerinde' olan bu uygulama, bitkilerin köklerini nemli tutarak büyüme hızını da artırıyor.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
