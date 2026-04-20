Çiçeklerinizi Kurumaktan Kurtaracak Bedava Yöntem: 10 Gün Boyunca Otomatik Suluyor

Doğru Şişeyi Seçin: Su ihtiyacı yüksek olan domates veya kabak gibi bitkiler için 2 litrelik, küçük bitkiler ve otlar için 500 ml'lik şişeleri tercih edin. Şişeyi iyice temizleyip durulayın.

Hassas Delikler Açın: Bir çiviyi ısıtarak veya ince bir matkap ucuyla şişenin alt kenarlarına 1 mm'lik küçük delikler açın. Deliklerin çok büyük olmamasına dikkat edin; iğne ucu kadar delikler, suyun çok daha yavaş ve dengeli damlamasını sağlar.

Toprak Filtresi Takın: Toprağın delikleri tıkamasını önlemek için şişenin ağzına veya delikli kısmına eski bir çorap ya da naylon parçası geçirin. Bu, suyun akışını kesintisiz hale getirecektir.

Huni Sistemi Oluşturun: Daha kolay su doldurmak için başka bir şişenin tabanını keserek bir huni yapabilir, sulama şişesinin tepesine yerleştirebilirsiniz.

Gömme ve Çalıştırma: Bitkinin köklerine zarar vermeden, gövdeden bir miktar uzağa yaklaşık 10 cm derinliğinde bir çukur kazın. Şişeyi dik bir şekilde boynuna kadar toprağa gömün ve etrafını sıkıştırın.