Herkese Ücretsiz: Sokaklara İçi Yiyecek Dolu Binlerce Buzdolabı Yerleştirildi

Okul çağındaki çocuklar, çantalarındaki fazla kurabiyeleri bu dolaplara bırakıp ihtiyaçları olan bir meyveyi alarak 'paylaşma' ve 'takas' kavramını hayatın içinde öğreniyor. Jan Pionek bu durumu, 'Çocukların paylaşmayı doğal bir süreç olarak öğrenmeleri, bu projenin en değerli eğitici sonucudur' sözleriyle açıklıyor.

Belediyelerin mali desteği ve gönüllülerin bakımıyla hayata geçen proje, toplumdaki güven duygusunu tazeliyor. Gıda israfını önlerken açlıkla mücadele eden bu 'gıda duvarları', Polonya halkının büyük kalbini ve modern yardımlaşma modelini tüm dünyaya örnek gösteriyor.