Herkese Ücretsiz: Sokaklara İçi Yiyecek Dolu Binlerce Buzdolabı Yerleştirildi

Gülistan Başköy
20.04.2026 - 12:43

Polonya genelinde yaygınlaşan halka açık buzdolabı projesi, binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürüyor. 'Al ve Yardım Et' (Take and Help) vakfı tarafından yürütülen bu girişimle, Polonya sokakları sadece ulaşım yolu değil, aynı zamanda dev bir dayanışma sofrasına dönüştü.

Reklam

Vakıf Başkanı Jan Pionek tarafından koordine edilen proje kapsamında, Polonya genelinde tam 1600 adet halka açık buzdolabı bulunuyor.

Sadece Wroclaw şehrinde 20 adet olan bu üniteler, şehirlerin en işlek noktalarında 7/24 hizmet veriyor. Projenin en dikkat çekici özelliği ise bürokrasinin sıfır olması; yiyecek alan kişilere soru sorulmuyor, kayıt tutulmuyor ve kimlik belgesi istenmiyor. Bu anonimlik, yardım alırken hissedilen 'mahcubiyet' duygusunu ortadan kaldırıyor.

Sistem basit ama etkili bir döngü üzerine kurulu:

Bağışçılar: Süpermarketler son kullanma tarihi yaklaşan taze ürünleri, yerel işletmeler artan ekmekleri, mahalle sakinleri ise evlerinde pişirdikleri çorba ve yemekleri buzdolaplarına bırakıyor.

Alıcılar: İhtiyacı olan herkes, hiçbir engel olmaksızın dolabı açıp dilediği ürünü alabiliyor.

İlginç bir detay olarak; dolaptan muz alan bir çiftin, bir sonraki kişi için dolaba kendi pişirdikleri çorba ve ekmeği bıraktığı görülüyor. Bu da yardımın 'tek yönlü' değil, döngüsel bir dayanışma olduğunu kanıtlıyor.

Projenin en büyük başarısı ise eğitim alanında görülüyor.

Okul çağındaki çocuklar, çantalarındaki fazla kurabiyeleri bu dolaplara bırakıp ihtiyaçları olan bir meyveyi alarak 'paylaşma' ve 'takas' kavramını hayatın içinde öğreniyor. Jan Pionek bu durumu, 'Çocukların paylaşmayı doğal bir süreç olarak öğrenmeleri, bu projenin en değerli eğitici sonucudur' sözleriyle açıklıyor.

Belediyelerin mali desteği ve gönüllülerin bakımıyla hayata geçen proje, toplumdaki güven duygusunu tazeliyor. Gıda israfını önlerken açlıkla mücadele eden bu 'gıda duvarları', Polonya halkının büyük kalbini ve modern yardımlaşma modelini tüm dünyaya örnek gösteriyor.

Reklam
Gülistan Başköy
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Reklam
