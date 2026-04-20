Çalıştığı Fabrikayı Satın Aldı, Milyonluk Destekle Dünyaya Çikolata Satmaya Başladı
İstanbul’da bir çikolata fabrikasında işçi olarak çalışan 26 yaşındaki Resul Baskı, azmiyle büyük bir başarıya imza attı. Önce çalıştığı şirketi satın alan genç girişimci, ardından rotasını memleketi Afyonkarahisar’a kırarak devlet desteğiyle kurduğu yeni fabrikasından dünyaya ihracat yapmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşini büyütme kararı alan Baskı, iki yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Afyonkarahisar İl Koordinatörlüğüne başvurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fabrikada üretilen meyveli, kuru yemiş kaplamalı ve gurme çikolata çeşitleri, kısa sürede sınırları aştı.
Genç girişimcinin başarısını değerlendiren TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir, projenin Afyonkarahisar’daki ilk çikolata üretimi projesi olduğunu vurguladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın