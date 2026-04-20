Çalıştığı Fabrikayı Satın Aldı, Milyonluk Destekle Dünyaya Çikolata Satmaya Başladı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
İstanbul’da bir çikolata fabrikasında işçi olarak çalışan 26 yaşındaki Resul Baskı, azmiyle büyük bir başarıya imza attı. Önce çalıştığı şirketi satın alan genç girişimci, ardından rotasını memleketi Afyonkarahisar’a kırarak devlet desteğiyle kurduğu yeni fabrikasından dünyaya ihracat yapmaya başladı.

İşini büyütme kararı alan Baskı, iki yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Afyonkarahisar İl Koordinatörlüğüne başvurdu.

Projesi onaylanan genç girişimciye yaklaşık 6,76 milyon liralık hibe desteği sağlandı. Bu destekle Şuhut Organize Sanayi Bölgesi’nde 2 bin metrekarelik modern bir tesis kuran Baskı, üretim kapasitesini tam yüzde 150 artırdı.

Fabrikada üretilen meyveli, kuru yemiş kaplamalı ve gurme çikolata çeşitleri, kısa sürede sınırları aştı.

İç piyasanın yanı sıra; Irak, İran, Endonezya, Venezuela, Almanya, Suudi Arabistan ve Libya gibi ülkelere çikolata gönderen tesis, Avrupa pazarına da güçlü bir giriş yaptı. Şu an 30 kişiye istihdam sağlayan fabrika, katma değeri yüksek ürünlerle pazar payını her geçen gün artırıyor.

Genç girişimcinin başarısını değerlendiren TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir, projenin Afyonkarahisar’daki ilk çikolata üretimi projesi olduğunu vurguladı.

Özdemir, 'İşin mutfağından gelen girişimcimizle gurur duyuyoruz. TKDK olarak yatırımcılarımızın arkasındayız ve katma değerli ürünlerin ihracatını desteklemeye devam edeceğiz' dedi.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
