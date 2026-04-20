100 Yaşında Ama Hala Çalışıyor: 84 Yıllık Döner Ustasının Emekli Olmaya Hiç Niyeti Yok
Sakarya’nın 'asırlık çınarı' Ömer Oğur, tam 84 yıldır sürdürdüğü dönercilik mesleğiyle parmak ısırtıyor. 100 yaşına girmesine rağmen mesleğine olan tutkusunu kaybetmeyen Oğur, her hafta dükkanına gelerek hem işleri denetliyor hem de yarım asırdır yanında yetişen oğluna rehberlik ediyor.
Meslek hayatına 1956 yılında adım attığı lokantada halen aktif olarak yer alan Ömer Oğur, dönerciliğin sadece bir iş değil, bir yaşam biçimi olduğunu kanıtlıyor.
Ömer Usta, 1976 yılından itibaren yanına alıp yetiştirdiği oğlu Metin Oğur’un ustalığından gururla bahsediyor.
Babasının yanında 15 yaşında komi olarak işe başlayan ve 49 yıldır omuz omuza çalışan Metin Oğur, babasının hâlâ ilk günkü disipline sahip olduğunu belirtiyor.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
