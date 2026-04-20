Haberler
Yaşam
100 Yaşında Ama Hala Çalışıyor: 84 Yıllık Döner Ustasının Emekli Olmaya Hiç Niyeti Yok

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 09:56

Sakarya’nın 'asırlık çınarı' Ömer Oğur, tam 84 yıldır sürdürdüğü dönercilik mesleğiyle parmak ısırtıyor. 100 yaşına girmesine rağmen mesleğine olan tutkusunu kaybetmeyen Oğur, her hafta dükkanına gelerek hem işleri denetliyor hem de yarım asırdır yanında yetişen oğluna rehberlik ediyor.

Meslek hayatına 1956 yılında adım attığı lokantada halen aktif olarak yer alan Ömer Oğur, dönerciliğin sadece bir iş değil, bir yaşam biçimi olduğunu kanıtlıyor.

Her Cuma günü dükkanının yolunu tutan asırlık usta, 'İşimi kontrol etmek için geliyorum. 80 yıldır bu işi yapıyorum ve hâlâ aynı titizlikle yaklaşıyorum' sözleriyle işine olan saygısını dile getiriyor.

Ömer Usta, 1976 yılından itibaren yanına alıp yetiştirdiği oğlu Metin Oğur’un ustalığından gururla bahsediyor.

Oğlunun kendi ismini ve lezzet mirasını yaşatacağını belirten usta dönerci, 'Oğlum çok güzel döner yapıyor, benim ismimi o sürdürecek' diyerek bayrağı emin ellere teslim ettiğini vurguluyor.

Babasının yanında 15 yaşında komi olarak işe başlayan ve 49 yıldır omuz omuza çalışan Metin Oğur, babasının hâlâ ilk günkü disipline sahip olduğunu belirtiyor.

Mesleğin tüm inceliklerini, et seçiminden kesim tekniğine kadar babasından öğrendiğini söyleyen Metin Oğur: 'Babamın 80 yıllık emeğini devam ettirmek beni çok mutlu ediyor. Eve gittiğimde her akşam 'İşler nasıl geçti?' diye sorar. 100 yaşında olmasına rağmen hâlâ işine sahip çıkıyor ve her Cuma dükkana gelip işleyişi kontrol ediyor.' diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
