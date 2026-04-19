article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hesaplandı: Dünya'daki Kum mu Fazla, Evrendeki Yıldız mı?

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 15:10

Carl Sagan'ın 'evrendeki yıldızlar, dünyadaki kum tanelerinden daha fazla' sözü bilim dünyasının en ünlü metaforlarından biridir. Peki bu şiirsel ifade gerçekten bilimsel verilere dayanıyor mu? Hawaii Üniversitesi'nin araştırması ve son dönemde James Webb Uzay Teleskobu'nun keşifleri, bu soruya şaşırtıcı yanıtlar veriyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya'da Kaç Kum Tanesi Var?

Hawaii Üniversitesi'nden coğrafyacı Dr. Gary Greenberg'in öncülük ettiği araştırmalar, gezegenimizdeki toplam kum tanesi sayısını yaklaşık 7.5 × 10^18 olarak hesaplıyor. Bu rakam, tüm çöller, plajlar ve nehir yataklarındaki kum tanelerini kapsıyor. Hesaplama için araştırmacılar, dünya yüzeyinin %20'sinin kumla kaplı olduğunu varsayarak, ortalama 3 metre derinlikte kum tabakası bulunduğunu esas aldılar.

Bu devasa sayı, insan zihninin kavrayabileceği sınırları zorluyor. Ancak evrenle karşılaştırıldığında, bu rakam oldukça mütevazı kalıyor. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nin hesaplamalarına göre, gözlemlenebilir evrendeki yıldız sayısı 10^22 ile 10^24 arasında değişiyor.

James Webb Teleskobu Yeni Galaksileri Keşfediyor

2022'de faaliyete geçen James Webb Uzay Teleskobu, yıldız sayısına dair tahminlerimizi dramatik şekilde değiştiriyor. NASA'nın açıklamalarına göre, teleskop şimdiye kadar 13.5 milyar yaşında galaksiler tespit etti ve her gözlemde yeni yıldız kümelerini katalogluyor. Webb'in kızılötesi görüş kabiliyeti sayesinde, önceden görülemeyen yıldız oluşum bölgeleri ortaya çıkıyor.

Özellikle Webb'in CEERS (Cosmic Evolution Early Release Science) projesinden elde edilen veriler, erken evrendeki galaksi yoğunluğunun beklenenden çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Princeton Üniversitesi astrofiziği profesörü Dr. Jenny Greene'nin açıklamalarına göre, her yeni gözlem mevcut yıldız sayısı tahminlerini yukarı yönlü revize etmeyi gerektiriyor.

Sayısal Karşılaştırma: Kumdan 10.000 Kat Fazla

NASA'nın Hubble Deep Field fotoğrafları, gökyüzünün iğne deliği kadar küçük bir alanında bile binlerce galaksi bulunduğunu ortaya koymuştu. Bu keşif, yıldız sayısına dair ilk ciddi tahminlerin yapılmasını sağladı. Güncel hesaplamalara göre, evrendeki yıldızlar dünyadaki kum tanelerinden yaklaşık 10.000 kat daha fazla.

Bu oran, Carl Sagan'ın metaforunun ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor.

European Southern Observatory'nin verilerine göre, sadece Samanyolu galaksisinde yaklaşık 400 milyar yıldız bulunuyor ve gözlemlenebilir evrende en az 2 trilyon galaksi mevcut.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın