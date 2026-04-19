Hesaplandı: Dünya'daki Kum mu Fazla, Evrendeki Yıldız mı?

Hawaii Üniversitesi'nden coğrafyacı Dr. Gary Greenberg'in öncülük ettiği araştırmalar, gezegenimizdeki toplam kum tanesi sayısını yaklaşık 7.5 × 10^18 olarak hesaplıyor. Bu rakam, tüm çöller, plajlar ve nehir yataklarındaki kum tanelerini kapsıyor. Hesaplama için araştırmacılar, dünya yüzeyinin %20'sinin kumla kaplı olduğunu varsayarak, ortalama 3 metre derinlikte kum tabakası bulunduğunu esas aldılar.

Bu devasa sayı, insan zihninin kavrayabileceği sınırları zorluyor. Ancak evrenle karşılaştırıldığında, bu rakam oldukça mütevazı kalıyor. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nin hesaplamalarına göre, gözlemlenebilir evrendeki yıldız sayısı 10^22 ile 10^24 arasında değişiyor.