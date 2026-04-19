Ege'nin Ortasında Bir Hayalet Köy: Sadece 3 Aile Yaşıyor

Ege'nin Ortasında Bir Hayalet Köy: Sadece 3 Aile Yaşıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 14:17

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, sessizliğin hüküm sürdüğü, taş ve kerpiç evlerin doğayla iç içe geçtiği tarihi Lübbey Mahallesi, küllerinden doğmaya hazırlanıyor. Yıllar içinde verilen göçler nedeniyle terk edilmiş görüntüsüyle 'Hayalet Köy' lakabını alan mahalle, geniş kapsamlı restorasyon projeleri ve 'Efeler Yolu' rotasıyla bir turizm cazibe merkezine dönüştürülüyor.

Helenistik Dönemden Osmanlı Mimarisine

Helenistik Dönemden Osmanlı Mimarisine

Geçmişi Helenistik döneme kadar uzanan Lübbey, Osmanlı sivil mimarisinin en özgün örneklerini barındırıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kentsel SİT alanı ilan edilen mahallede; 44 tescilli sivil mimari yapı, 4 anıtsal yapı bulunuyor.

Taş, kerpiç ve çamur sıvanın ahşapla buluştuğu bu evler, bölgenin tarihsel hafızasını günümüze taşıyor.

"Perili Köy" Değil, "Altyapı Mağduru"

"Perili Köy" Değil, "Altyapı Mağduru"

Bölgede incelemelerde bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, Lübbey hakkındaki gizemli efsanelere son noktayı koydu. Mahallenin terk edilme sürecinin 'perili' hikayelerle ilgisi olmadığını vurgulayan Vali Elban şu bilgileri paylaştı:

'Burasıyla ilgili 'perili köy' gibi değişik hikayeler uyduruluyor ancak gerçek çok basit: Geçmişte elektrik ve su, mahalleden önce yakınlardaki yaylaya geldiği için köylüler oraya taşındı. Şimdi Lübbey’e tekrar elektrik geldi, su ve kanalizasyon şebekesi yenileniyor. Gizemli hikayelerin yerini artık turizm alacak.'

Milli Mücadele döneminde işgalcilere karşı direnen efelere ev sahipliği yapan Lübbey’de, tarihi caminin restorasyonunda sona gelindi.

Milli Mücadele döneminde işgalcilere karşı direnen efelere ev sahipliği yapan Lübbey’de, tarihi caminin restorasyonunda sona gelindi.

Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Cumhur Şener, caminin taş ve ahşabın harika bir uyumu olan 'Bağdadi' mimari tekniğiyle inşa edildiğini ve 1-2 ay içinde açılacağını belirtti.

Lübbey’de son durum:

Lübbey’de son durum:

Yaşam: Günümüzde mahallede yalnızca 3 evde sürekli yaşam devam ediyor.

Restorasyon: Mahalledeki yaklaşık 100 metruk evden 4’ünün restorasyonu tamamlandı, 2’sinde ise çalışmalar sürüyor.

Sanat ve Edebiyat: Bölge hakkında belgesel ve film çekilirken, akademisyenler tarafından bir kahramanlık destanı kitabı üzerinde çalışılıyor.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
