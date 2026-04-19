Pazarda Kilosu 70 Liraya Satılan Bu Kırmızı Mucize Karaciğeri Fabrika Ayarlarına Döndürüyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 11:46

Semt pazarlarında ve market tezgahlarında rengiyle dikkat çeken kırmızı pancar, sadece bir salata malzemesi değil, adeta doğal bir eczane. Nisan 2026 itibarıyla kilogram fiyatı 69,90 TL ile 140 TL arasında değişen bu kök sebze, özellikle karaciğeri yenileme ve kan basıncını dengeleme özelliğiyle 'süper besin' listesinin zirvesine yerleşti.

Karaciğerin En Yakın Dostu: Detoks Etkisi

Kırmızı pancarı diğer sebzelerden ayıran en önemli özellik, içeriğindeki betalain adı verilen nadir pigmentlerdir. Bu bileşenler, karaciğerin detoksifikasyon (zehirli maddelerden arınma) sürecini hızlandırarak organın kendini yenilemesine yardımcı olur. Uzmanlar, düzenli tüketimin karaciğer yağlanmasına karşı koruyucu bir kalkan oluşturduğunu belirtiyor.

Performansı Artırıyor, Beyni Genç Tutuyor

Pancar sadece karaciğer için değil, tüm vücut sistemi için bir enerji kaynağı:

Kan Basıncı: İçerdiği diyet nitratları vücutta nitrik okside dönüşerek damarları genişletir ve tansiyonu düşürür.

Atletik Verim: Sporcuların favorisi olan pancar suyu, kas oksijenlenmesini artırarak fiziksel performansı yükseltir.

Beyin Gücü: Yaşlılarda beynin ön lobuna kan akışını artırarak bilişsel işlevleri ve hafızayı destekler.

Sindirim Sistemi: Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığını korur ve sindirimi kolaylaştırır.

Pazar ve Market Fiyatları: Kilosu 140 TL’ye Kadar Çıkıyor

2026 yılının bahar aylarında kırmızı pancar fiyatları, yetiştirilme şekli ve satış noktasına göre farklılık gösteriyor:

Semt Pazarları: En düşük 69,90 TL’den alıcı buluyor.

Zincir Marketler: Ortalama fiyatlar 80-95 TL bandında seyrediyor.

Özel Üretim / Online: Organik veya paketli ürünlerde fiyatlar 140 TL’ye kadar yükseliyor.

Düşük kalorili olmasına rağmen kırmızı pancar; folat (B9 vitamini), potasyum, demir ve C vitamini açısından oldukça zengindir. Uzmanlar, bu besin değerlerinden maksimum düzeyde faydalanmak için pancarın çiğ olarak rendelenmesini veya hafif buharda pişirilmesini öneriyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
