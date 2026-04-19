8 Bini Karadeniz’e Salındı: Kilosu 90 Bin TL'den Satılıyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 09:50

Amasya’nın Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu, dünyanın en kıymetli balık türlerinden biri olan ve havyarı 'siyah inci' olarak adlandırılan Mersin balığı için dev bir operasyona ev sahipliği yapıyor. Havuzlarda özenle yetiştirilen 8 bin adet Mersin balığı, çiplanarak Karadeniz’in derin sularıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Amasya’daki tesiste yapay dölleme yoluyla çoğaltılan ve geçen yıl boyları büyütülen yavrular için geri sayım başladı.

Bu yılki salınımla birlikte Karadeniz’e bırakılan toplam Mersin balığı sayısı 30 bini bulacak. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu tür, sadece ekolojik dengeyi değil, ülke ekonomisini de şaha kaldıracak potansiyele sahip.

Mersin balığının bu kadar değerli olmasının sebebi, 6. yıldan itibaren üretilebilen ve dünya mutfağının en pahalı ürünlerinden biri olan siyah havyarı.

Kilosu yaklaşık 2 bin dolardan alıcı bulan bu havyar, Amasya'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilme potansiyeli taşıyor. Amasya Valisi Önder Bakan, tesisdeki sağım işlemine bizzat katılarak anaç balıklardan yumurta sağımı gerçekleştirdi.

Karadeniz'e salınacak balıkların takibi için üzerlerine telefon numarası bulunan çipler takılacağını belirten Vali Bakan, şunları söyledi:

'Bu balıklar Karadeniz'e kıyısı olan Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelere kadar ulaşabiliyor. Balıkçılarımız çipler üzerindeki irtibat numaraları sayesinde bizimle iletişim kuruyor. Amacımız bu çok kıymetli neslin devamını sağlamak.'

Programa katılan AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ise Mersin balığının Tuna Nehri'nde yok olmaya başladığına dikkat çekti.

İpek, 'Karadeniz'e salınacak bu balıklar habitatın devamlılığı için hayati önemde. Bu balıklar yumurtlamak için tekrar bırakıldıkları yere dönüyor. Yeşilırmak gibi nehirlerimizde yumurtlama alanlarının korunması için üniversitelerimizle ortak çalışmalar yürütüyoruz' dedi.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
