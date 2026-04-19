Dünyanın En Sağlıklı Yeşilliği Seçildi, Yol Kenarında Kendiliğinden Yetişiyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 09:32

'En sağlıklı sebze hangisi?' tartışmalarına bilim son noktayı koydu. ABD merkezli Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 47 farklı meyve ve sebzeyi vitamin ve mineral yoğunluğuna göre inceledi. Araştırma sonucunda, rakiplerini geride bırakarak 100 üzerinden 100 tam puan alan tek bir besin çıktı: Su Teresi.

Besin yoğunluğu açısından yapılan sıralamada su teresi, kalori başına sunduğu vitamin ve mineral miktarıyla "rakipsiz" ilan edildi.

Su teresi zirveye yerleşirken, listenin devamı ise şu şekilde oluştu:

  • Su Teresi: 100 Puan

  • Çin Lahanası: 91,99 Puan

  • Pazı: 89,27 Puan 

  • İlginç bir detay: Meyveler arasında en yüksek puanı alan limon, 28. sırada kalarak su teresinin çok gerisinde kaldı.

Neden Bu Kadar Güçlü?

Su teresinin bu başarısı, içeriğindeki zengin bileşenlerden kaynaklanıyor. Turpgiller ailesinden olan bu küçük yapraklı bitki tam bir ecza deposu:

Vitaminler: A, K, E, C ve B9 (Folik asit) yönünden çok zengindir.

Mineraller: Kalsiyum, magnezyum, potasyum ve demir deposudur.

Kanser Karşıtı: Acımsı tadını veren glukosinolatlar, kanser hücreleriyle savaşma ve vücuttaki iltihabı azaltma özelliğine sahiptir.

Adından da anlaşılacağı gibi su teresi, doğal su kaynaklarının çevresinde ve nemli bölgelerde kendiliğinden yetişebiliyor.

Ancak uzmanlar bir konuda uyarıyor: Hijyen. Doğadan toplanan su teresinin yetiştiği suyun kalitesi çok önemli. Kirli sulardan toplanan bitkiler sağlık riski taşıyabilir, bu nedenle tüketmeden önce çok iyi yıkanmalıdır.

Nasıl Tüketilmeli?

Bilim insanlarına göre su teresinin mucizevi etkilerinden tam yararlanmak için çiğ tüketilmesi şart. Pişirme işlemi, özellikle ısıya duyarlı C ve B vitaminlerini yok ederek besin değerini düşürüyor.

Kullanım Alanları: Salatalar, sandviçler, smoothieler veya yemeklerin üzerine taze garnitür olarak eklenebilir.

Önemli Not: Su teresi besin yoğunluğunda şampiyon olsa da lif oranı düşüktür. Bu nedenle sindirim sağlığı için brokoli gibi lifli sebzelerle birlikte tüketilmesi önerilir.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
