Haberler
Yaşam
Dağların "Doğal Antibiyotiği" Tezgaha İndi: Kilosu 100 Liradan Satılıyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 08:55

Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı dağlarında karın erimesiyle birlikte yüzünü gösteren, halk arasında 'doğal antibiyotik' olarak bilinen çiriş otu, Elazığ’da tezgahlardaki yerini aldı. Kilosu bu yıl 100 liradan alıcı bulan şifa deposu ot, hem köylünün geçim kaynağı hem de vatandaşın mutfağının vazgeçilmezi oldu.

Elazığ ve Tunceli’nin sarp dağlarında kendiliğinden yetişen çiriş otu, kışın sona ermesiyle birlikte köylüler tarafından toplanmaya başlandı.

Büyük emeklerle yüksek kesimlerden toplanan bu doğal lezzet, manav ve seyyar satıcıların tezgahlara inmesiyle şehre baharı müjdeledi.

Birçok geleneksel yemekte malzeme olarak kullanılan çiriş otu, sadece lezzetiyle değil, sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor.

Pazarcı esnafı ve uzmanlar çiriş otunun şu hastalıklara karşı direnç sağladığını vurguluyor:

  • Şeker ve Tansiyon Dengelenmesi

  • Kolesterolün Düşürülmesi

  • Kanser Hücrelerine Karşı Bağışıklık Desteği

  • Doğal Antibiyotik Etkisi

Tunceli dağlarından gelen ürünleri Elazığlılarla buluşturan esnaf Zülfü Güngör şunları söyledi:

'Bu otun hasadı sadece 2 ay sürüyor. Geçen yıl 75 liradan sattığımız çirişin kilosu bu yıl 100 lira oldu. Vatandaşlar şifa niyetine her yıl bu mevsimi bekliyor.'

Pazarcı Muzaffer Yetim ise ürünün sosyal dayanışma boyutuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

'Bu otu dağlarda emekçi kadınlar, yaşlı amcalar ve işi olmayan vatandaşlar topluyor. Onlar orada biz de burada ekmek paramızı kazanıyoruz. Antibiyotik kadar faydalı olduğu için talep oldukça yoğun.'

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
