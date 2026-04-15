Bir Tren Kazası Her Şeyi Değiştirdi: Trafik Işıkları Neden Kırmızı, Sarı ve Yeşil?

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.04.2026 - 15:32

Her gün karşılaştığımız trafik ışıklarının renk seçimi tesadüfi değil. Bu üç rengin kullanılmasının arkasında 200 yıllık bir tarih ve bilimsel nedenler bulunuyor. Modern trafik sistemi aslında demiryollarının güvenlik ihtiyacından doğdu ve günümüze kadar evrilerek geldi.

Reklam

Trafik ışıklarının kökleri 1830'lara, demiryolu sistemlerinin geliştiği döneme uzanıyor.

İlk demiryolu sinyal sistemi sadece iki renk kullanıyordu: kırmızı durma, beyaz ise ilerleme anlamına geliyordu. Kırmızının seçilmesinin nedeni, bu rengin kan ve tehlikeyi çağrıştırması nedeniyle evrensel olarak 'dur' mesajı vermesiydi.

Ancak Ohio'da meydana gelen ölümcül bir demiryolu kazası, bu sistemi değiştirmek zorunda bıraktı. Beyaz ışık veren bir sinyal arızalanınca, makinist bunu 'geç' sinyali olarak yorumladı ve feci bir kaza meydana geldi. Bu olayın ardından, beyazın yerine yeşil rengi kullanılmaya başlandı ve üçlü sistem ortaya çıktı.

Bu renklerin seçilmesinde insan gözünün yapısı da belirleyici rol oynadı.

Göz doktoru Dr. Patricia Williams'a göre, kırmızı renk elektromanyetik spektrumda en uzun dalga boyuna sahip olduğu için atmosferdeki partiküller tarafından en az saçılıyor. Bu özellik, kırmızıyı puslu, yağmurlu veya sisli havalarda bile uzaktan görünür kılan tek renk haline getiriyor.

Yeşil rengin tercih edilmesinin bilimsel nedeni ise gözün bu renge karşı duyarlılığıyla ilgili. İnsan retinası yeşil ışığı algılamada en verimli çalışıyor ve bu renk uzun süre bakılsa bile en az göz yorgunluğuna neden oluyor. Sarı renk ise kırmızı ile yeşil arasında mükemmel bir geçiş noktası sunuyor - hem dikkat çekici hem de uyarıcı.

Federal Karayolları İdaresi'nin belirlediği standartlara göre, bu üç renk kombinasyonu optimal trafik güvenliği sağlıyor.

Ulaştırma mühendisi Prof. Michael Chen'in araştırmalarına göre, bu renk sistemi %97 oranında doğru algılanıyor ve renk körlüğü olan sürücüler bile ışıkların pozisyonundan anlam çıkarabiliyor.

Bugün dünya genelinde kullanılan bu sistem, hem tarihsel gelişimin hem de insan fizyolojisinin bir ürünü. Basit görünen bu üç renk, aslında güvenli ulaşımın temel taşlarından birini oluşturuyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
