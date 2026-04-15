Bir Tren Kazası Her Şeyi Değiştirdi: Trafik Işıkları Neden Kırmızı, Sarı ve Yeşil?

İlk demiryolu sinyal sistemi sadece iki renk kullanıyordu: kırmızı durma, beyaz ise ilerleme anlamına geliyordu. Kırmızının seçilmesinin nedeni, bu rengin kan ve tehlikeyi çağrıştırması nedeniyle evrensel olarak 'dur' mesajı vermesiydi.

Ancak Ohio'da meydana gelen ölümcül bir demiryolu kazası, bu sistemi değiştirmek zorunda bıraktı. Beyaz ışık veren bir sinyal arızalanınca, makinist bunu 'geç' sinyali olarak yorumladı ve feci bir kaza meydana geldi. Bu olayın ardından, beyazın yerine yeşil rengi kullanılmaya başlandı ve üçlü sistem ortaya çıktı.