Dilim Dilim Çıkarılabilen Kesme Yoğurt Nasıl Yapılır?

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.04.2026 - 13:13

Anadolu’nun kadim mutfak kültüründe 'taş yoğurt' olarak bilinen, süzme peynir kıvamı ve ipeksi dokusuyla fark yaratan kesme yoğurt, gastronomi dünyasında yeniden popüler oldu. Sabır, doğru süt seçimi ve özel bir maya karışımıyla hazırlanan bu lezzet, sadece bir yoğurt değil, sütün en saf sanat eseri olarak kabul ediliyor.

Peki kesme yoğurt nasıl yapılır?

1. Sırrı Sütün Özünde Saklı

Gerçek bir kesme yoğurdun temeli, pastörize edilmemiş ve yağı alınmamış taze sütte yatıyor. Sütün kalitesini belirleyen en büyük kriter ise kaynama sonrası verdiği 'öz' miktarı. Profesyonellerin tüyosu net: 5 kilogram süt, 45 dakika boyunca kontrollü şekilde kaynatıldığında elde 4 kilogram yoğun süt kalmalı. Bu buharlaşma süreci, yoğurdun 'taş gibi' olmasını sağlayan ilk ve en kritik gastronomik adım.

2. Ezber Bozan Formül: Tereyağı ve Karbonat

Kesme yoğurdu standart mayalamadan ayıran asıl sihir, maya karışımının içinde gizli. Geleneksel mutfak bilgisinin sunduğu bu özel formülde; bir yemek kaşığı yoğurt mayasına eklenen bir yemek kaşığı tereyağı dokuyu ipeksileştirirken, bir tutam karbonat mayalanma sürecini destekleyerek kıvamın sıkılaşmasını sağlıyor. Bu karışım, peynir dokusunda bir şaheser yaratmanın anahtarını sunuyor.

3. Fırında Isı Dengesi

Geleneksel örtülere sarma yönteminin yerini bu teknikte 'fırınlama' alıyor. 80 dereceye kadar ısıtılmış fırında, üstü açık şekilde yaklaşık 6 saat bekletilen yoğurt, ısının her yönden eşit dağılması sayesinde pürüzsüz ve çatlamayan bir yapıya kavuşuyor. Oda sıcaklığında bir saat dinlendirilen yoğurt, sonrasında ise asıl karakterini kazanacağı soğuk sürece giriyor.

4. Altıncı Gün Mucizesi: 'İstanbul Helvası'

Kesme yoğurt yapmak, aslında bir sabır sınavı. Buzdolabına giren yoğurdun suyunu tamamen bırakması için 5 gün boyunca düzenli olarak biriken suların alınması gerekiyor. Altıncı günün sonunda ortaya çıkan süzme peynir sertliğindeki yoğurt, artık bıçakla dilimlenmeye hazır hale geliyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
