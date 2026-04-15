Dilim Dilim Çıkarılabilen Kesme Yoğurt Nasıl Yapılır?

Geleneksel örtülere sarma yönteminin yerini bu teknikte 'fırınlama' alıyor. 80 dereceye kadar ısıtılmış fırında, üstü açık şekilde yaklaşık 6 saat bekletilen yoğurt, ısının her yönden eşit dağılması sayesinde pürüzsüz ve çatlamayan bir yapıya kavuşuyor. Oda sıcaklığında bir saat dinlendirilen yoğurt, sonrasında ise asıl karakterini kazanacağı soğuk sürece giriyor.

4. Altıncı Gün Mucizesi: 'İstanbul Helvası'

Kesme yoğurt yapmak, aslında bir sabır sınavı. Buzdolabına giren yoğurdun suyunu tamamen bırakması için 5 gün boyunca düzenli olarak biriken suların alınması gerekiyor. Altıncı günün sonunda ortaya çıkan süzme peynir sertliğindeki yoğurt, artık bıçakla dilimlenmeye hazır hale geliyor.