Kediler Neden Araba Kaputunda Uyur?

Sessiz ve kuytu bir köşe arayan bir kedi için park halindeki bir araba, şehrin ortasındaki en huzurlu kaledir.

Konu sadece ısınmak olmasa da, kediler meraklı canlılardır. Motorun sıcaklığına veya kuytu köşesine girmek onlar için bir oyun olabilir. Bu nedenle uzmanlar, kedilerin bu konfor alanından zarar görmemesi için her ihtimale karşı aracı çalıştırmadan önce kaputa hafifçe vurulmasını öneriyor.