Kediler Neden Araba Kaputunda Uyur?

Kediler Neden Araba Kaputunda Uyur?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
Sokaklarda sıkça rastladığımız o manzara: Bir arabanın kaputu üzerinde uzanmış, dünyadan bihaber uyuyan bir kedi... Peki, neden özellikle araba kaputları? 

İşte kedilerin bu tutkusunun arkasındaki gerçekler...

Sadece soğuk havalarda değil, güneşli günlerde de kedilerin en favori mekanı araba kaputlarıdır.

Sadece soğuk havalarda değil, güneşli günlerde de kedilerin en favori mekanı araba kaputlarıdır.

Bu durumun altında yatan nedenler ise tamamen kedilerin içgüdüsel konfor arayışıyla ilgili.

Kediler için güneş ışığı her şeydir. Metal kaputlar, güneş ışığını hızla emer ve üzerinde yoğun bir sıcaklık depolar. Hatta hava çok sıcak olmasa bile, metal yüzey güneşi emdiği için kediler için 'doğal bir ısıtıcı' görevi görür. Enerji tasarrufu yapmayı seven kediler, vücut ısılarını korumak için bu bedava sıcaklığı kaçırmazlar.

Kediler doğuştan gelen bir avcı ve korunma içgüdüsüne sahiptir.

Kediler doğuştan gelen bir avcı ve korunma içgüdüsüne sahiptir.

Yerden yaklaşık 1 metre yüksekteki bir kaput, onlara çevreyi izlemek için mükemmel bir panoramik görüş sağlar. Hem gelen tehlikeleri (köpekler, insanlar) önceden görürler hem de kendilerini 'yüksekte ve güvende' hissederler.

Araba kaputları, kedilerin boyuna göre oldukça geniş, düz ve genellikle temiz alanlardır.

Araba kaputları, kedilerin boyuna göre oldukça geniş, düz ve genellikle temiz alanlardır.

Pürüzlü duvarların aksine metal yüzey, tüyleri için pürüzsüz bir yatak hissi yaratır. Ayrıca kaputun altındaki motorun sürüşten sonra kalan hafif esintisi veya sadece yüzeyin sertliği, kedilerin esnemesi ve uyuması için ideal bir platform oluşturur.

Özellikle araçların motor bölmesi veya tekerlek yuvaları, rüzgarın kesildiği ve dış etkenlerden korunaklı bir "koza" hissi verir.

Özellikle araçların motor bölmesi veya tekerlek yuvaları, rüzgarın kesildiği ve dış etkenlerden korunaklı bir "koza" hissi verir.

Sessiz ve kuytu bir köşe arayan bir kedi için park halindeki bir araba, şehrin ortasındaki en huzurlu kaledir.

Konu sadece ısınmak olmasa da, kediler meraklı canlılardır. Motorun sıcaklığına veya kuytu köşesine girmek onlar için bir oyun olabilir. Bu nedenle uzmanlar, kedilerin bu konfor alanından zarar görmemesi için her ihtimale karşı aracı çalıştırmadan önce kaputa hafifçe vurulmasını öneriyor.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
