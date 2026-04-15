Halasından Öğrendi, Hobi Olarak Başladı: Bir Yıl İçinde Tesis Kurdu

Halasından Öğrendi, Hobi Olarak Başladı: Bir Yıl İçinde Tesis Kurdu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.04.2026 - 11:43

Antalya'da yaşayan 26 yaşındaki avukat Salih Günaydın, halasından hobi olarak öğrendiği mantar yetiştiriciliğini dev bir ticari başarıya dönüştürdü. Kurduğu tesiste istiridye mantarı üreten Günaydın, bugün Antalya piyasasına ürün yetiştiremez hale geldi.

Reklam

Hukuk fakültesini bitirdikten sonra avukatlık mesleğine adım atan Salih Günaydın’ın hayatı, Tarım lisesinde öğretmenlik yapan halasını ziyaretiyle tamamen değişti.

Hukuk fakültesini bitirdikten sonra avukatlık mesleğine adım atan Salih Günaydın’ın hayatı, Tarım lisesinde öğretmenlik yapan halasını ziyaretiyle tamamen değişti.

Halasından hobi amaçlı öğrendiği mantar yetiştiriciliğine iki kompostla (mantar ekim torbası) başlayan Günaydın, talebin artmasıyla hobisini profesyonel bir işletmeye çevirdi.

Küçük bir depoda başladığı üretimi ailesinin desteğiyle 30 odalı dev bir tesise dönüştüren genç girişimci, asıl mesleği olan avukatlığı çok sevse de üretim yapmanın farklı bir keyif verdiğini belirtiyor.

Günaydın, yakaladıkları başarıyı şu sözlerle ifade etti:

Günaydın, yakaladıkları başarıyı şu sözlerle ifade etti:

'İlerleyen zamanda atıl durumdaki depolarda 100 kompost ve üzerine çıktık. Düzenli ve planlı çalışma sayesinde her gün mantar hasadı yapıyoruz. Ürettiğimiz mantarı tedarikçilere, otel ve restoranlara satıyoruz. Yetiştirdiğimiz mantarlar Antalya'ya dahi yetmiyor. Mantarın bol olduğu zamanlarda anca İstanbul ve Ankara pazarlarına gönderebiliyoruz.'

Mantar üretiminin zorlu ancak bir o kadar da mutluluk verici bir süreç olduğunu vurgulayan Salih Günaydın, gelecek planlarını ise şu sözlerle anlattı:

Mantar üretiminin zorlu ancak bir o kadar da mutluluk verici bir süreç olduğunu vurgulayan Salih Günaydın, gelecek planlarını ise şu sözlerle anlattı:

'Avukatlık mesleğini çok seviyorum fakat mantar yetiştirmek de ayrı bir keyif veriyor. Raf ömrü kısa olan mantarı zamanla kurutarak ya da baharata dönüştürerek ihraç etmeyi hedefliyoruz.'

Halk eğitimi kurslarından aldığı eğitimleri saha tecrübesiyle birleştiren Günaydın, 12 ay boyunca kesintisiz üretim yaparak hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de gençlere tarımın geleceğini kanıtlıyor.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
