Manyaslı İki Kardeşin 1 Milyonluk Yatırımı Servete Dönüştü: 10 Yılda 30 Kat Büyüdüler

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.04.2026 - 09:48

Üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra büyükşehirlerin karmaşasından kaçarak Balıkesir’in Manyas ilçesine dönen Emre ve Emrah Sömer kardeşler, dede mesleği koyunculuğu modern tekniklerle birleştirerek dev bir işletmeye dönüştürdü. 20 hayvanla devraldıkları sürüyü 600’e çıkaran kardeşler, 1,1 milyon liraya aldıkları damızlık koç ile Türkiye’nin hayvancılık gündemine oturdu.

Manyas’ın Eşenköy Mahallesi’nde yaşayan ve biri Kimya diğeri Muhasebe mezunu olan Sömer kardeşler, şehir hayatı yerine üretimi seçerek büyük bir başarı hikayesine imza attı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 'Halk Elinde Islah' projesine dahil olan kardeşler, bugün Türkiye’nin dört bir yanına safkan Karacabey Merinosu gönderiyor.

Balıkesir Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü mezunu olan ağabey Emrah Sömer, mesleğe duydukları tutkuyu şu sözlerle aktardı:

'Şu an aynı hevesle, aynı şevkle kardeşimle birlikte üretime devam ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına damızlık satıyoruz. Safkan Karacabey Merinosu üreten bir işletmeyiz. Yıllardan beri sürümüz tek tip. Üretimi hatasız bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bizim tek işimiz hayvanlarımız.'

Kocaeli Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu olan Emre Sömer ise işin teknik ve genetik kalitesine odaklandıklarını vurguladı.

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’ndeki mezatta 1 milyon 110 bin liraya satın aldıkları damızlık koç ile kaliteyi zirveye taşımayı hedeflediklerini belirten Sömer, gençlere de şu çağrıda bulundu:

'Gen kaynakları Türkiye'de çok önemli. Her zaman gen birinci plandadır. Dünya var olduğu sürece üretmeye mecburuz. İnsanlara güzel şeyler aşıladığımızın farkındayız. Devlet destekleri de bu konuda güzel. Tüm gençlerin yapmasını tavsiye ederiz.'

Mesleği çocuklarına devreden baba Vahdettin Sömer, 1969 yılından bu yana aynı ırkla çalıştıklarını ifade ederek evlatlarının başarısından duyduğu mutluluğu dile getirdi:

'Bu bir sevgi meselesi. Sevmeden zaten bu iş olmaz. Ben bir yere kadar getirdim, bundan sonra bayrağı onlara teslim ettim. Güzel de götürüyorlar, ben de gurur duyuyorum. Gençler bu işe sevgiyle ve kaliteli bir ırkla başlasınlar, o zaman mükafatını göreceklerdir.'

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
