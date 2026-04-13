Ezber Bozan Yöntem: Ev Yoğurdu Mayalamada Blender Hilesi

İlk sıcaklığını atan sütün blender ile kısa süre havalandırılması, sütün içine hava girmesini sağlayarak homojen ve pürüzsüz bir zemin hazırlıyor.

Blender ile yapılan bu kısa dokunuşun sağladığı avantajlar ise saymakla bitmiyor:

Daha Yoğun Kaymak: Sütün içindeki yağ molekülleri blender sayesinde daha iyi dağılıyor ve yüzeyde doğal, kalın bir kaymak tabakası oluşmasını sağlıyor.

Taş Gibi Kıvam: Havalanan süt, mayalandığında daha sıkı ve dayanıklı bir yapı oluşturuyor. Böylece yoğurt kesildiğinde dağılmayan, kaşıklandığında formunu koruyan bir yapıya bürünüyor.

Pürüzsüz Doku: Blender işlemi sütün içindeki topaklanmaları önleyerek yoğurdun ağızda dağılan dengeli bir dokuya sahip olmasına yardımcı oluyor.