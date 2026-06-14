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Yurt Dışında Kaza Geçiren Bir Kadın Anlattı: E-Devlet Yurt Dışı Acil Durum Bildirimi Nedir?

Yurt Dışında Kaza Geçiren Bir Kadın Anlattı: E-Devlet Yurt Dışı Acil Durum Bildirimi Nedir?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.06.2026 - 12:14

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Yurt dışına seyahat etmek, yeni kültürler keşfetmek ve bambaşka coğrafyalarda anılar biriktirmek her gezginin en büyük tutkularından biridir. Ancak evdeki hesap her zaman çarşıya uymayabiliyor ve yabancı bir ülkede tek başınayken başımıza gelebilecek acil durumlar seyahat keyfini bir anda kabusa dönüştürebiliyor. Kazalar, ani gelişen sağlık problemleri, doğal afetler ya da beklenmedik güvenlik krizleri, bilmediğiniz bir dilde ve sistemde çok daha korkutucu bir hal alabiliyor. İşte tam da bu yüzden, sınır ötesine adım atmadan önce dijital güvenliğinizi ve acil durum planınızı hazırlamak hayati bir önem taşıyor.

Yurt dışında geçirdiği kaza sonrasında büyük mağduriyet yaşayan ve bu önemli uygulamadan sonradan haberdar olan bir seyahatsever, diğer gezginlerin de aynı zorlukları yaşamaması adına e-Devlet’in hayat kurtaran bir özelliğini sosyal medya hesabından paylaştı. 'Yurt dışına çıkarken bunu sakın unutmayın' uyarısıyla yapılan paylaşım, özellikle sık seyahat eden vatandaşların ilgisini çekti.

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Videoda anlatılan "Yurt Dışı Acil Durum Bildirimi" özelliğini e-Devlet üzerinden adım adım şu şekilde yapabilirsiniz:

Videoda anlatılan "Yurt Dışı Acil Durum Bildirimi" özelliğini e-Devlet üzerinden adım adım şu şekilde yapabilirsiniz:

  • e-Devlet uygulamasına veya web sitesine (turkiye.gov.tr) şifrenizle giriş yapın.

  • Arama çubuğuna 'Yurt Dışı Acil Durum Bildirimi' yazın ve çıkan sonuca (Dışişleri Bakanlığı hizmeti) tıklayın.

  • Açılan ekranda sağ altta bulunan '+ Yeni Başvuru' butonuna basın.

  • Karşınıza çıkan KVKK ve Aydınlatma Metni'ni okuyup onay kutucuğunu işaretleyin, ardından 'Devam Et' deyin.

  • Harita üzerinden konum bilginizin alınmasını sağlayın veya '+ Adres Beyanı Yap' seçeneğini kullanarak güncel yurt dışı konum/adres bilgilerinizi girerek kaydı tamamlayın.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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