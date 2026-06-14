Faturaları Fark Edilir Derecede Düşürecek 10 Basit Ev İçi Alışkanlık
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Elektrik, su ve doğal gaz faturaları bazen sessizce yükseliyor. Her ay birkaç lira gibi görünen küçük harcamalar birleştiğinde bütçede ciddi bir sarsıntı yaratıyor. Neyse ki faturaları azaltmak için büyük yatırımlar yapmanız şart değil. Günlük hayatınıza ekleyeceğiniz birkaç basit alışkanlık, ay sonunda cüzdanınızın biraz daha rahat nefes almasını sağlayabilir. İşte faturaları fark edilir derecede düşürecek pratik ev içi alışkanlıkları...
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1. Kombiyi sürekli açıp kapatmak yerine sabit bir sıcaklıkta tutarak kombiyle barış ilan edebilirsiniz.
2. Kullanmadığınız odaların ışıklarını kapatmayı refleks haline getirin.
3. Elektronik cihazları bekleme modunda bırakmak yerine tamamen kapatın.
4. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tamamen doldurmadan çalıştırma alışkanlığına veda etmelisiniz.
5. Perdelerinizden faydalanın.
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6. Duş süresini birkaç dakika kısaltarak su tüketimini azaltın.
7. Buzdolabının kapağını gereğinden fazla açık tutmayın.
8. Muslukları mutlaka kontrol edin.
9. Enerji tasarruflu ampuller kullanmaya geçiş yapın.
10. Fırın kapağını pişirme sırasında sık sık açmayın.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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