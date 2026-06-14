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Faturaları Fark Edilir Derecede Düşürecek 10 Basit Ev İçi Alışkanlık

etiket Faturaları Fark Edilir Derecede Düşürecek 10 Basit Ev İçi Alışkanlık

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
14.06.2026 - 12:31
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Elektrik, su ve doğal gaz faturaları bazen sessizce yükseliyor. Her ay birkaç lira gibi görünen küçük harcamalar birleştiğinde bütçede ciddi bir sarsıntı yaratıyor. Neyse ki faturaları azaltmak için büyük yatırımlar yapmanız şart değil. Günlük hayatınıza ekleyeceğiniz birkaç basit alışkanlık, ay sonunda cüzdanınızın biraz daha rahat nefes almasını sağlayabilir. İşte faturaları fark edilir derecede düşürecek pratik ev içi alışkanlıkları...

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1. Kombiyi sürekli açıp kapatmak yerine sabit bir sıcaklıkta tutarak kombiyle barış ilan edebilirsiniz.

1. Kombiyi sürekli açıp kapatmak yerine sabit bir sıcaklıkta tutarak kombiyle barış ilan edebilirsiniz.

Evi hızlıca ısıtmak ya da tasarruf etmek amacıyla kombiyi gün içinde defalarca kökleyip sonra tamamen kapatmak aslında cüzdanınıza yapılan en büyük kötülüklerden. Çünkü tamamen soğuyan bir evi yeniden ısıtmak için kombi oldukça yüksek seviyede enerji harcar ve faturayı fırlatır. Bunun yerine evi ideal ve makul bir sıcaklıkta sabit tuttuğunuzda cihaz çok daha az efor sarf eder. Hem evin ısısı hep dengede kalır hem de ay sonunda o korkutucu rakamlarla karşılaşmazsınız.

2. Kullanmadığınız odaların ışıklarını kapatmayı refleks haline getirin.

2. Kullanmadığınız odaların ışıklarını kapatmayı refleks haline getirin.

Evin içinde bir odadan diğerine geçerken ışıkları açık bırakmayı fark etmesek bile çoğumuz yapıyoruz. Tek bir ampul çok elektrik harcamıyor gibi görünse de günler ve haftalar boyunca açık kaldığında etkisi hissediliyor. Özellikle evde birden fazla kişi yaşıyorsa bu durum faturaya daha da fazla yansımakta. Işıkları kapatmayı otomatik bir davranış haline getirmeniz iyi bir çözüm olur zira bir süre sonra bunu düşünmeden yapmaya başladığınızı fark edeceksiniz.

3. Elektronik cihazları bekleme modunda bırakmak yerine tamamen kapatın.

3. Elektronik cihazları bekleme modunda bırakmak yerine tamamen kapatın.

Televizyonlar, oyun konsolları, bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlar kapalı görünseler bile bekleme modunda enerji tüketmeye devam eder. Teknik olarak bu durum hayalet tüketim olarak adlandırılır. Tek başına küçük gibi görünen bu tüketimler yıl boyunca birleşip sarsıcı bir boyuta ulaşabilir. Özellikle çok sayıda elektronik eşyanın bulunduğu evlerde fark daha belirgin olacaktır. Kullanmadığınız cihazların fişini çekin veya anahtarlı priz kullanın. Böylece görünmez elektrik kaçaklarını kontrol altına alabilirsiniz.

4. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tamamen doldurmadan çalıştırma alışkanlığına veda etmelisiniz.

4. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tamamen doldurmadan çalıştırma alışkanlığına veda etmelisiniz.

Üç parça kıyafet için koca çamaşır makinesini çalıştırmak ya da iki tabak kirli çıktı diye bulaşık makinesinin düğmesine basmak kaynakları fütursuzca harcamak anlamına geliyor. Bu makineler her çalışmada neredeyse aynı miktar suyu ve elektriği tükettiği için onları tam kapasiteyle kullanmak çok önemli. Eğer acil bir durum yoksa kirli birikmesini beklemek ve tek seferde işi bitirmek en mantıklısı.

5. Perdelerinizden faydalanın.

5. Perdelerinizden faydalanın.

Kış aylarında gündüzleri perdeleri açarak güneş ışığını içeri alıp evinizi doğal yolla ısıtabilirsiniz. Yazın ise tam tersine, güneşin en yoğun olduğu saatlerde perdeleri kapatarak serinliği koruyabilirsiniz. Bu yöntem klima ve kombi kullanımını ciddi oranda azaltacak. Üstelik tamamen ücretsiz olduğunu bir köşeye iliştirelim. Perdeleriniz ile faturalar üzerinde etkili bir fark yaratabilirsiniz.

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6. Duş süresini birkaç dakika kısaltarak su tüketimini azaltın.

6. Duş süresini birkaç dakika kısaltarak su tüketimini azaltın.

Kabul ediyoruz, uzun duşlar günün en keyifli anlarından biri ama sıcak su kullanımı hem su hem de enerji maliyetini yükseltiyor. Duş süresini sadece birkaç dakika azaltmak bile faturaları düşürmeye yetiyor. Özellikle kalabalık evlerde bu tasarruf katlanarak büyüyor. Kendinize kısa bir süre hedefi belirleyin. Böylece hem kaynakları daha verimli kullanmış olursunuz hem de faturalarınız hafifler.

7. Buzdolabının kapağını gereğinden fazla açık tutmayın.

7. Buzdolabının kapağını gereğinden fazla açık tutmayın.

Buzdolabı günün 24 saati çalışan bir cihaz. Ancak kapağın uzun süre açık kalması iç sıcaklığın yükselmesine neden olur ve cihazın daha fazla enerji harcamasına yol açar. Özellikle ne yiyeceğinize karar vermeye çalışırken kapağı açık bırakmayın, insan dalıp gidiyor ama bunun da mutlaka bir bedeli oluyor. Önce ne alacağınızı düşünüp sonra kapağı açın. Ayrıca buzdolabının arkasındaki hava dolaşımını engellerseniz performansı yükseltebilirsiniz.

8. Muslukları mutlaka kontrol edin.

8. Muslukları mutlaka kontrol edin.

Damlayan bir musluk ilk bakışta önemsiz görünebiliyor. Ama atalarımız boşuna damlaya damlaya göl olur dememiş. Bu durum sadece su faturasını değil, sıcak su kullanılıyorsa enerji giderlerini de etkileyecektir. Periyodik olarak mutlaka musluk contalarını kontrol edin.

9. Enerji tasarruflu ampuller kullanmaya geçiş yapın.

9. Enerji tasarruflu ampuller kullanmaya geçiş yapın.

Eski tip ampuller enerjinin önemli bir kısmını ışık yerine ısıya dönüştürür. Enerji tasarruflu LED ampuller ise daha az elektrik tüketerek benzer hatta daha iyi aydınlatma sağlar. İlk başta maliyeti biraz daha yüksek olabilir ancak uzun kullanım ömürleri sayesinde bu farkı kısa sürede kapatırlar. Ayrıca daha seyrek değiştirilirler.

10. Fırın kapağını pişirme sırasında sık sık açmayın.

10. Fırın kapağını pişirme sırasında sık sık açmayın.

Yemek yaparken fırının içini kontrol etmek isteyebilirsiniz.  Ama kapağı her açışınızda içerideki sıcaklığın bir kısmı dışarı kaçıyor. Fırın bu kaybı telafi etmek için yeniden enerji harcamak zorunda kalıyor. Bu durum hem pişirme süresini uzatıyor hem de enerji tüketimini yükseltiyor.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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