Faturaları Fark Edilir Derecede Düşürecek 10 Basit Ev İçi Alışkanlık

Evi hızlıca ısıtmak ya da tasarruf etmek amacıyla kombiyi gün içinde defalarca kökleyip sonra tamamen kapatmak aslında cüzdanınıza yapılan en büyük kötülüklerden. Çünkü tamamen soğuyan bir evi yeniden ısıtmak için kombi oldukça yüksek seviyede enerji harcar ve faturayı fırlatır. Bunun yerine evi ideal ve makul bir sıcaklıkta sabit tuttuğunuzda cihaz çok daha az efor sarf eder. Hem evin ısısı hep dengede kalır hem de ay sonunda o korkutucu rakamlarla karşılaşmazsınız.