Sen Hangi Dönemin Moda Ruhusun?
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Dolabındaki parçalar aslında hangi döneme ait bir ruh taşıdığını da söylüyor olabilir. Kimi vintage detaylara bayılırken, kimi de yeni trendlerin peşinden gider.
Bakalım senin moda ruhun hangi döneme ait?
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1. Hadi ilk sorudan başlayalım! Dolabını kapağını açtın ve "Bugün ne giysem?" diye düşünüyorsun. Gözün ilk olarak nereye kayar?
2. Sana göre moda nedir?
3. Şıklık dediğin konfordan önce gelir. Gerekirse biraz rahatımdan ödün veririm ama o ihtişamdan ve duruştan asla vazgeçmem!
4. Harika gidiyoruz! Peki ya aksesuarlar?
5. Gardırobunda sadece nötr ve toprak tonlar kalsa ve renkli giyinmen yasaklansa mutsuz olur muydun?
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6. Yolda yürürken insanların "Aaa ne kadar farklı giyinmiş" diye bakması hoşuna gider mi?
7. Hangi renk grubu senin modunu anında yükseltir?
8. Aynanın karşısındasın, son dokunuş saç ve makyaj! Hangisi sen?
Çılgın ve Renkli 90'lar Ruhusun!
Özgür ve Bohem 70'ler Ruhusun!
Zarif ve Zamansız 60'lar Ruhusun!
Işıl ışıl ve Eğlenceli 2000'ler
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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