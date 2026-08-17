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Sen Hangi Dönemin Moda Ruhusun?

etiket Sen Hangi Dönemin Moda Ruhusun?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
17.08.2026 - 13:16
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Dolabındaki parçalar aslında hangi döneme ait bir ruh taşıdığını da söylüyor olabilir. Kimi vintage detaylara bayılırken, kimi de yeni trendlerin peşinden gider. 

Bakalım senin moda ruhun hangi döneme ait?

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1. Hadi ilk sorudan başlayalım! Dolabını kapağını açtın ve "Bugün ne giysem?" diye düşünüyorsun. Gözün ilk olarak nereye kayar?

2. Sana göre moda nedir?

3. Şıklık dediğin konfordan önce gelir. Gerekirse biraz rahatımdan ödün veririm ama o ihtişamdan ve duruştan asla vazgeçmem!

4. Harika gidiyoruz! Peki ya aksesuarlar?

5. Gardırobunda sadece nötr ve toprak tonlar kalsa ve renkli giyinmen yasaklansa mutsuz olur muydun?

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6. Yolda yürürken insanların "Aaa ne kadar farklı giyinmiş" diye bakması hoşuna gider mi?

7. Hangi renk grubu senin modunu anında yükseltir?

8. Aynanın karşısındasın, son dokunuş saç ve makyaj! Hangisi sen?

Çılgın ve Renkli 90'lar Ruhusun!

Çılgın ve Renkli 90'lar Ruhusun!

Senin için moda bir kurallar silsilesi değil, tam bir oyun alanı. Dolabın renk bombası düşmüş gibi: ekoseler, oversize kot ceketler, renkli cam gözlükler ve o efsane postallar... 'Hiç çabalamamış gibi görünüp aşırı cool olmak' sanatını sen bulmuş olabilirsin. Modayı fazla ciddiye almayan, sokak enerjisini ve samimiyeti seven özgür ruh tam olarak sensin.

Özgür ve Bohem 70'ler Ruhusun!

Özgür ve Bohem 70'ler Ruhusun!

Seni bir kalıba sokmak imkansız! İspanyol paçalar, tığ işi detaylar, süet ceketler ve doğadan ilham alan renkler senin stilinin mihenk taşı. Şıklığı rahatlıkla, şahsiliği doğallıkla birleştirmeyi harika başarıyorsun. Sence giyinmek bir zorunluluk değil, tamamen bir kendini ifade etme biçimi.

Zarif ve Zamansız 60'lar Ruhusun!

Zarif ve Zamansız 60'lar Ruhusun!

Sen tam bir zarafet abidesisin! Modanın o hızla tüketilen geçici trendleri senin yanından bile geçemez. Audrey Hepburn şıklığı, geometrik kesimler, düzenli takımlar ve göz alıcı aksesuarlar tam senin kalemin. 'Az ama öz' felsefesiyle hareket ediyor, gittiğin her ortamda çabasız bir asalet yayıyorsun.

Işıl ışıl ve Eğlenceli 2000'ler

Işıl ışıl ve Eğlenceli 2000'ler

Pırıltı, canlı renkler ve sınırsız bir özgüven... Sen hayatı da, modayı da bir parti gibi yaşamayı seviyorsun. Baget çantalar, parıltılı toplar ve dikkat çekici aksesuarlar senin vazgeçilmezlerin. Sokağa çıktığında gözlerin üzerinde olmasına bayılıyorsun ve bunu sonuna kadar hak ediyorsun. Enerjinle odaya girer girmez ortamın havasını değiştiren, trendleri geriden takip eden değil, bizzat koyan taraftasın.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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