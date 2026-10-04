İçerik Üreticisi Erdi Bal Sosyal Medyada Sürekli Karşımıza Çıkan "Kırıntı Madenciliği"ni Denedi

Videoda görülen yöntemin temelinde altının ağırlığı yatıyor. Yaklaşık 19 g/cm³ yoğunluğa sahip altın, suyun yaklaşık 19 katı ağırlığında olduğu için akıntıda hafif çakıl ve çamur sürüklenip giderken altın taneleri dibe çöküyor. Ekibin kullandığı eğimli yıkama kasasında da bu prensip işliyor. Hortumla verilen su, kürekle doldurulan çakıllı toprağı kasanın üzerinden akıtırken en üstteki ızgara iri taşları ayırıyor, kasanın tabanındaki çıtalar ise ağır tanelerin tutunmasını sağlıyor.

Kasada biriken malzeme daha sonra altın tavasına alınıp suyla çevrilerek yıkanıyor. Hafif kum ve çamur tavanın kenarından taşarken ağır parçacıklar dipte kalıyor. Dere yatağındaki her parlak tanenin altın olmadığını da hatırlatmak gerekiyor. 'Ahmak altını' denen pirit gibi mineraller de ışıldıyor ve ilk bakışta altınla karıştırılabiliyor.

Ancak dereden altın aramak, düşünüldüğü kadar serbest bir uğraş değil. Türkiye'de maden arama ve işletme faaliyetleri Maden Kanunu kapsamında devletin iznine bağlı. Madenler devletin hüküm ve tasarrufunda olduğu için bir araziye sahip olmak orada maden arama ya da işletme hakkı vermiyor. Arama ve işletme ancak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün verdiği ruhsatla yapılabiliyor. Hobi amaçlı küçük ölçekli yıkama ile ruhsatlı madencilik arasındaki sınır da bu yüzden sık sık tartışılıyor. Altın fiyatları düşünülünce bulunan 1-2 gram bile bir hobi için oldukça makul görünüyor.