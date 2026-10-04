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İçerik Üreticisi Erdi Bal Sosyal Medyada Sürekli Karşımıza Çıkan "Kırıntı Madenciliği"ni Denedi

İçerik Üreticisi Erdi Bal Sosyal Medyada Sürekli Karşımıza Çıkan "Kırıntı Madenciliği"ni Denedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.10.2026 - 09:11

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Altın, yalnızca madenlerin derinliklerinde değil, binlerce yıldır akan derelerin çakıl yataklarında da saklanabiliyor. Dağlardaki damarlardan aşınıp suya karışan ağır altın taneleri, akıntının yavaşladığı yerlerde çökerek yüzyıllar boyunca birikiyor. 'Altın yıkama' olarak bilinen bu yöntem, son yıllarda sosyal medyada paylaşılan videolarla Türkiye'de de merak konusu haline geldi. Bu görüntüleri izleyenlerin aklına ise hep aynı soru geliyor: Bu iş gerçekten kazandırır mı?

erdibalq isimli içerik üreticisi de yağmurlu bir günde bir dere kenarında altın aradığı anları paylaştı. Bu işi uzun bir süredir yapan bir ekiple çalışan Bal, takipçilerine 'Sizce yapılmaya değer mi?' diye sordu.

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Dereden altın toplamak tam olarak nasıl yapılıyor?

Videoda görülen yöntemin temelinde altının ağırlığı yatıyor. Yaklaşık 19 g/cm³ yoğunluğa sahip altın, suyun yaklaşık 19 katı ağırlığında olduğu için akıntıda hafif çakıl ve çamur sürüklenip giderken altın taneleri dibe çöküyor. Ekibin kullandığı eğimli yıkama kasasında da bu prensip işliyor. Hortumla verilen su, kürekle doldurulan çakıllı toprağı kasanın üzerinden akıtırken en üstteki ızgara iri taşları ayırıyor, kasanın tabanındaki çıtalar ise ağır tanelerin tutunmasını sağlıyor.

Kasada biriken malzeme daha sonra altın tavasına alınıp suyla çevrilerek yıkanıyor. Hafif kum ve çamur tavanın kenarından taşarken ağır parçacıklar dipte kalıyor. Dere yatağındaki her parlak tanenin altın olmadığını da hatırlatmak gerekiyor. 'Ahmak altını' denen pirit gibi mineraller de ışıldıyor ve ilk bakışta altınla karıştırılabiliyor. 

Ancak dereden altın aramak, düşünüldüğü kadar serbest bir uğraş değil. Türkiye'de maden arama ve işletme faaliyetleri Maden Kanunu kapsamında devletin iznine bağlı. Madenler devletin hüküm ve tasarrufunda olduğu için bir araziye sahip olmak orada maden arama ya da işletme hakkı vermiyor. Arama ve işletme ancak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün verdiği ruhsatla yapılabiliyor. Hobi amaçlı küçük ölçekli yıkama ile ruhsatlı madencilik arasındaki sınır da bu yüzden sık sık tartışılıyor. Altın fiyatları düşünülünce bulunan 1-2 gram bile bir hobi için oldukça makul görünüyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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