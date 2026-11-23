Şeyda Üst, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Uskumruköy Muhtarı seçildi. 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday oldu ve haberlere göre ikinci dönemine başladı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre Üst, muhtarlık binasını çocuklar ve kadınlar için kurs merkezine çevirdi. Bağışlarla 10 binden fazla kitaplık bir kütüphane kuruldu ve toplanan kitaplar köy okullarına ve cezaevlerine de ulaştırıldı. Muhtarlık, SARMEK Meslek Edindirme Merkezi'ne dönüştürülerek kadınlara yönelik kurslar açıldı. Finansal okuryazarlıktan afet eğitimine, arıcılıktan çocuk psikolojisine kadar çok sayıda konuda eğitim verildi. Gönüllü öğretmenlerle çocuklara İngilizce, matematik, robotik kodlama ve drama dersleri sunuldu, pandemi döneminde ise çocuklara tablet ve internet desteği sağlandı.

Aynı bilgilere göre askıda ekmek, askıda elbise ve rafta erzak uygulamaları başlatıldı, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine yemek pişirildi ve kan bağışı kampanyaları düzenlendi. Uskumruköy İlkokulu'na Sarıyer Belediyesi desteğiyle ek bina yapıldı, tarihi çeşmelere İSKİ suyu bağlandı, MOBESE kameraları takıldı ve mahalleye mobil PTT hizmeti getirildi. Mahalledeki bir park, 2001'de Şırnak'ta şehit düşen mahalle sakini Tevfik İnan'ın adını taşıyor ve bu isim Üst'ün talebiyle verildi. Üst'ün Tevfik İnan için mevlit düzenlettiği ve şehit mezarlığının bakım ve onarımının yapılmasını sağladığı da belirtiliyor.