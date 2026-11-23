Şeyda Üst Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Aslan Açıklamasıyla Gündeme Gelen Uskumruköy Muhtarı
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Uskumruköy'de 22 Kasım akşamı güvenlik kameralarına yansıyan aslanın ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Olayla ilgili açıklamalarıyla öne çıkan Uskumruköy Mahallesi Muhtarı Şeyda Üst'ün kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve ne zamandır muhtarlık yaptığı merak edildi.
İşte Şeyda Üst hakkında şu ana kadar bilinenler.
Şeyda Üst Kimdir?
Şeyda Üst Kaç Yaşında, Nereli?
Bazı haberlerde Şeyda Üst'ün 1978'de İstanbul'da doğduğu ve 48 yaşında olduğu yazıldı. Sarıyer Gazetesi'nin 2024 tarihli röportajındaki biyografiye göre Üst, Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu, evli ve bir oğlu var. Ancak doğum yılı ve eğitim bilgileri resmi makamlarca doğrulanmış değil, Milli Gazete ise Üst'ün doğum tarihi, memleketi ve eğitim bilgilerinin kamuoyuna yansımadığını belirtti.
Üst, Uskumruköy'de 22 yıldır yaşadığını kendisi ifade etti.
Şeyda Üst Ne Zamandır Muhtar, Hangi Çalışmaları Yaptı?
Şeyda Üst Aslanla İlgili Ne Dedi?
Sosyal Medyadaki İddialara Ne Cevap Verdi?
Sosyal medyada aslanın sahibi olarak bazı isimler gündeme geldi. Üst, CNN Türk yayınında sosyal medyada adı geçen kişinin aslanın sahibi olmadığını, fotoğraflarda yalnızca bu kişinin yaşadığı siteye yakın bir yerde görüntülendiği için gündeme geldiğini söyledi. Kesin bilgi olmadan kişilerin hedef gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.
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