Sevgili Kova, yönetici gezegenin Uranüs bu akşam aşk evinde Dolunay'la buluşuyor ve kalbinde elektrikli bir sürpriz hazırlanıyor! Beklenmedik bir itiraf, ani bir çekim ya da yaratıcı bir ilham bugün seni şaşırtabilir. Kurallara sığmayan bu enerji tam sana göre; sadece akışa güven.

Sabah saatlerinde Ay ev ve aile evinden ilişkiler evindeki Jüpiter ve Mars'a kare açı yapıyor. Partnerinin istekleriyle ailevi sorumlulukların arasında kısa bir çekişme hissedebilirsin. Ortak bir plan yapmak bu durumu kolayca çözer.

Burcunda ilerleyen Plüton dönüşüm gücünü desteklerken Güneş de sosyal çevre evinde yeni dostluklara kapı açıyor. Bekar Kovalar için bugün sıra dışı biriyle tanışmak, aşk hayatına heyecan getirebilir. Partnerli Kovalar ise partneriyle spontane bir randevu planlayarak rutini kırabilir. Bir hobine zaman ayırmak da yaratıcılığını besler.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…