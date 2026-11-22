Sevgili Kova, burcunda ilerleyen Plüton sana sessiz ama derin bir iç güç veriyor. Haftanın ilk gününde kendine şunu hatırlat: Değişim istediğin her alanda ilk adımı atacak cesarete sahipsin. Bugün küçük de olsa kendini yenileyecek bir karar almak sana iyi gelecek.

Ay ev ve aile evinde, Boğa burcunda dolaşıyor. Sabah saatlerinde kariyer evindeki Merkür'le karşılaşması, iş ile ev arasında bir denge kurmanı gerektirebilir. Önemli bir iş görüşmesi ya da bir aile ihtiyacı aynı anda gündeme gelebilir; önceliklerini belirlersen ikisini de rahatça yönetirsin. Akşam evinde sakin bir köşe, günün yorgunluğunu alır.

Yarın akşam aşk ve yaratıcılık evinde gerçekleşecek Dolunay, aynı evdeki retro Uranüs'ün de etkisiyle kalbinde sürprizli bir aydınlanma getirebilir. Bekar Kovalar için bugün eski bir tanıdıktan gelecek bir mesaj ilginç bir kapı aralayabilir. Partnerli Kovalar ise partneriyle ortak bir hobiye vakit ayırarak ilişkiye renk katabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…