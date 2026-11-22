Sevgili Balık, gökyüzünde sana özel bir uyum oluşuyor: Kariyer evinde ilerleyen Güneş, bu gece para evindeki yönetici gezegenin Neptün'le uyumlu bir açıya yaklaşıyor. Hayallerinle iş hayatın arasında bir köprü kuruluyor gibi. Yaratıcılığını ve sezgilerini işine taşımak, bugün sana beklemediğin bir takdir getirebilir.

Ay iletişim evinde, Boğa burcunda dolaşıyor. Sabah saatlerinde keşif evindeki Merkür'le karşılaşması, zihnini uzaklara taşıyacak bir fikir ya da bir haber getirebilir. Bir kursa kaydolmak, bir seyahat araştırması yapmak ya da ilham veren biriyle konuşmak için güzel bir gün. Sözlerin bugün yumuşak ve ikna edici.

Yarın akşam ev ve aile evinde gerçekleşecek Dolunay, yuvana dair bir duyguyu tamamlamanı sağlayacak. Bekar Balıklar için kelimelerle kurulan bir yakınlık, kalbini nazikçe açabilir. Partnerli Balıklar ise partneriyle akşam paylaşılacak bir fincan çay ve uzun bir sohbetle ruhlarını buluşturabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…