Sevgili Terazi, Merkür para evinde ilerliyor ve sabah saatlerinde Ay'la karşılaşarak sana maddi konularda net bir bakış kazandırıyor. Kendi kazancınla ortak kaynaklar arasında küçük bir denge hesabı yapmak bugün iyi gelecek. Bir faturayı ödemek, bir borcu kapatmak ya da birikim planını güncellemek içini rahatlatır.

Yönetici gezegenin Venüs burcunda zarafetle ilerlemeye devam ediyor. Çekiciliğin ve diplomatik yeteneğin bugün iş hayatında da işine yarayacak; zor bir konuyu kibarca ama net bir dille dile getirebilirsin. Ay dönüşüm evinde olduğu için duyguların derinleşebilir; bunu bir yük değil, kendini daha iyi tanıma fırsatı olarak gör.

Yarın akşam keşif evinde gerçekleşecek Dolunay, yeni bir şeyler öğrenme ya da bir seyahat planını netleştirme fırsatı getirecek. Bekar Teraziler için derin bakışlı ve gizemli biri bugün merakını uyandırabilir. Partnerli Teraziler ise partneriyle ortak hedefler üzerine yapılacak bir konuşmayla bağlarını güçlendirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…