Sevgili Terazi, bugün ilişkiler ve dengeler tam senin gündeminde. Ay ilişkiler evinde, Koç burcunda dolaşırken yönetici gezegenin Venüs burcunda zarafetini sürdürüyor. Etrafındaki insanlar senden bir adım beklerken sen de kendi isteklerini dile getirme ihtiyacı hissediyorsun.

Akşama doğru Ay ile Venüs karşı karşıya gelmeye yaklaşıyor. Bu, kendi ihtiyaçlarınla karşındakinin ihtiyaçları arasında küçük bir denge oyunu demek. Endişelenecek bir durum yok; biraz esneklik ve bol gülümsemeyle orta yolu kolayca bulursun. İlişkiler evindeki retro Satürn de sana sabırlı olmanın değerini hatırlatıyor.

Sosyal çevre evindeki Mars–Jüpiter ikilisi ise arkadaş ortamlarını hareketlendiriyor; bir davete katılmak keyfini yerine getirir. Bekar Teraziler için arkadaş grubundaki biri yeni bir gözle görünebilir. Partnerli Teraziler ise partneriyle açık ve tatlı bir sohbetle küçük bir yanlış anlaşılmayı geride bırakabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…