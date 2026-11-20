Nokia 3310 1 Eylül 2000'de duyuruldu, yılın dördüncü çeyreğinde satışa çıktı. Çıkarılabilir 900 mAh NiMH ya da 1000 mAh Li-ion pille geliyordu. Üretim Kasım 2005'te sona erdi, toplam satış 126 milyon adet. Dayanıklı gövdesiyle efsane oldu.

Samsung Galaxy S5 11 Nisan 2014'te piyasaya çıktığında 2.800 mAh pili kullanıcı tarafından değiştirilebiliyordu ve IP67 su direnci vardı. S5, değiştirilebilir pilli son Galaxy S serisi telefonu oldu.

AB'nin pil yönetmeliği 17 Ağustos 2023'te yürürlüğe girdi. Akıllı telefonlar için kullanıcı tarafından değiştirilebilir pil şartının 18 Şubat 2027'de başlaması bekleniyor, bazı koşullarda farklı uyum yolları da mümkün.