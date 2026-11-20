2000'lerde Hepimizin Bildiği Ama Bugün Kimsenin Hatırlamadığı 10 Telefon Özelliği
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir zamanlar T9 ile mesaj yazar, Nokia'nın yılan oyununda rekor kırar, dosyaları bluetooth ile arkadaşımızın telefonuna gönderirdik. Tuşlu telefon çağının bu 10 özelliğinin hangi yıl ortaya çıktığını, hangi modelle yaygınlaştığını ve akıllı telefonlar gelince neden ortadan kalktığını kaynaklarıyla birlikte bir araya getirdik. Kimini sessizce unuttuk, kimini hâlâ özlüyoruz.
T9, tuşların arkasındaki harfleri tahmin ederek yazmayı hızlandırdı.
Zil sesi indirmek kısa sürede milyarlarca dolarlık bir sektöre dönüştü.
Nokia'nın varsayılan zil sesi her gün milyarlarca kez çaldı.
Yılan oyunu Nokia 6110 ile cebimize girdi.
MSN'deki titreşim, karşıdaki kişiyi ekran başına çağırırdı.
Bluetooth, telefondan telefona dosya göndermeyi mümkün kıldı.
Kızılötesi portu iki telefonu karşı karşıya getirdi.
Telefonun pilini çıkarıp takmak, kilitlenen cihazı kurtarırdı.
SMS'in 160 karakterlik sınırı bir kartpostaldan çıktı.
Kontör kartı, faturasız hattı herkesin ulaşabileceği hale getirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın