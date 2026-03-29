Eski Telefon Zil Sesleri ile Geçmişe Bir Yolculuğa Çıkıyoruz

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.03.2026 - 08:38

Cep telefonları hayatımıza çok kısa süre önce girdi ama bir anda çok hızlı bir değişim gösterdi. İnsanlık tarihinde hiçbir teknoloji, cep telefonu kadar kısa sürede bu kadar temel bir ihtiyaç haline gelmedi. 90’larda sadece 'alo' demek için kullandığımız o kaba cihazlar, şimdi günlük hayatta bankacılıktan resmi işlerimize kadar pek çok şeyi halledebildiğimiz bir araç.

Peki cep telefonları yeni yeni yaygınlaştığında zamanlada bizi en çok heyecanlandıran polifonik ve monofonik zil seslerini hatırlıyor musunuz? İçerik üreticisi Anıl Can'ın hazırladığı video ile o günlere gidiyoruz!

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DWUO0...
Peki bu teknoloji hayatımızdan ne zaman çıktı?

Videodaki o ikonik polifonik ve monofonik zil seslerinin hayatımızdan çıkışı, tek bir gecede olmadı ama teknolojinin iki büyük sıçramasıyla yavaş yavaş tarih sahnesinden çekildiler. Telefonların hafıza kapasiteleri arttıkça ve MP3 çalma özellikleri geliştikçe, o 'bip bip' şeklindeki melodilerin yerini şarkıların kendisi almaya başladı. Artık 'Gülpembe'nin dijital bir kopyasını dinlemek yerine, doğrudan Barış Manço’nun sesini zil sesi yapabiliyorduk. 

iPhone ve Android cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte, telefonlar artık 'melodi bestelenen' bir cihaz olmaktan çıkıp birer medya oynatıcıya dönüştü. 2010’ların başında artık hemen hemen herkesin elinde internete giren ve gerçek ses dosyalarını zil sesi yapabilen cihazlar vardı. Videoda gördüğümüz 'beste kitapçıklarından kod girme' geleneği ise 2005 civarında tamamen tarihe karışmıştı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
