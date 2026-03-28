article/comments
article/share
Haberler
Video
Hayvan İsimlerinin Farklı Dillerde Nasıl Söylendiğinin Paylaşıldığı Videoda Türkçe İlgi Çekti

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.03.2026 - 17:57

İçerik Devam Ediyor

Diller arasındaki etkileşim bize birçok konuda fikir verebiliyor. Diller arasındaki etkileşim, sadece kelimelerin yer değiştirmesi değil; aynı zamanda tarihin, ticaretin, göçlerin ve kültürel baskınlığın bir haritası gibi.  Bir dilin içine girdiğinizde, o toplumun kimlerle komşuluk yaptığını, hangi medeniyetlerden etkilendiğini ve neye değer verdiğini hemen anlayabiliyorsunuz.

8 farklı ülkeden bir grup arkadaş kendi dillerinde hayvan isimlerini telaffuz etti. Videoda en çok dikkat çeken dil Türkçe oldu. 

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DWZwLp0AZHZ/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Bu farklılığın sebebi ne?

Videodaki birçok dilde (İngilizce, Almanca, İspanyolca) kelimelerin birbirine benzemesi bir tesadüf değil. Bu diller Hint-Avrupa dil ailesine mensup oldukları için ortak bir 'ata' dilden geliyorlar. Türkçe, Ural-Altay dil ailesinden geldiği için videodaki diğer dillerden tamamen farklı bir yapı sergiliyor. Bu yüzden 'Tiger' yerine 'Kaplan' veya 'Elephant' yerine 'Fil' dediğimizde diğerleri şaşırıyor. Bizim için çok doğal olan bu kelimeler, onlar için bambaşka bir ses. Kelimeler bazen ticaretle, bazen göçlerle bir dilden diğerine geçer. Örneğin Türkçedeki 'Fil' kelimesi Arapça kökenliyken, 'Aslan' öz Türkçe bir kelimedir ve tarih boyunca gücü temsil ettiği için pek çok Türk topluluğunda benzer şekilde kullanılmıştır.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Pelin Yelda Göktepe
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın