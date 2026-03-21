Mardin'de Yaşayan Bir İspanyol Ekmeğin Fiyatının Sürekli Değişmesi Karşısında Yaşadığı Şaşkınlığı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.03.2026 - 11:20

Bildiğiniz üzere son günlerde İspanya ve Türkiye arasında bir dostluk rüzgarı başladı. İki ülkenin insanları da birbirleri hakkındaki görüşlerini paylaşmaya başladılar. Özellikle İspanya'da yaşayan Türkler, ve Türkiye'de yaşayan İspanyollar yaşadıkları kültür şoklarını paylaşarak iki ülke arasındaki samimi havayı artırdı. 

Mardin, Kızıltepe'de yaşayan bir İspanyol favori ekmeğinin fiyatının sürekli değişmesi karşısındaki şaşkınlığını paylaştı. Enflasyonla tanışan İspanyolun şaşkınlığı Türkleri güldürdü elbette.

Kaynak: https://x.com/haberebibak/status/2034...
Peki ekmeğin fiyatı yıllar içinde nasıl değişti;

  • 2020: 1,50 TL

  • 2021: 2,50 TL

  • 2022: 5,00 TL

  • 2023: 10,00 TL

  • 2024: 15,00 TL

  • 2025: 18,00 TL

  • 2026 (Güncel): 15 - 20,00 TL

Buradan izleyebilirsiniz;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
