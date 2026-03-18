Bir Vatandaş Türkiye'deki Binalarla İsviçre'deki Binaları Karşılaştırdı: Nasıl Yüzlerce Yıl Ayakta Kalıyorlar?

Bir Vatandaş Türkiye'deki Binalarla İsviçre'deki Binaları Karşılaştırdı: Nasıl Yüzlerce Yıl Ayakta Kalıyorlar?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.03.2026 - 14:58 Son Güncelleme: 18.03.2026 - 14:59

Bildiğiniz üzere ülkemiz bir deprem ülkesi. Bu konuda sayısız kez acı yaşadık. Bu sebeple insanlar oturduğu binaya güvenmek istiyor. Fakat ülkemizde binalar 30 yaşını geçtiğinde eski bir bina sayılıyor ve dayanıklılığı azalıyor. Birkaç yıl sonra da kentsel dönüşüm gerekiyor. 

Bir içerik üreticisi kendi doğup büyüdüğü mahalledeki binalarla İsviçre'deki binaları karşılaştırdı. İsviçre'deki binaların yüzlerce yıllık olması dikkat çekti.

Peki bir bina nasıl yüzlerce yıl sağlam kalabilir?

Peki bir bina nasıl yüzlerce yıl sağlam kalabilir?

1. Masif Yapı ve Kaliteli Malzeme

Eski binalar genelde çok kalın taş veya tuğla duvarlarla inşa edilirdi. Modern binalardaki gibi ince betonarme kolonlar yerine, binanın tüm yükünü taşıyan geniş ve sağlam duvarlar vardı. Ayrıca o dönemlerde kullanılan kireç harçları, zamanla sertleşerek taşlaşma özelliği gösterir.

2. Bakım ve Restorasyon Kültürü

Bu binalar yapıldıkları günden beri kendi hallerine bırakılmıyor. İsviçre gibi ülkelerde tarihi binaların korunmasıyla ilgili çok katı yasalar var. Düzenli olarak restore ediliyorlar, taşıyıcı sistemleri güçlendiriliyor ve çatılarından tesisatlarına kadar her şey sürekli kontrol altında tutuluyor.

3. Zemin ve Lokasyon Seçimi

Eskiden teknoloji kısıtlı olduğu için, devasa taş yapıları ancak sağlam zeminlere (genellikle kayaç yapılar) yapabiliyorlardı. Yumuşak, alüvyonlu veya bataklık zeminlere o dönemde bu kadar ağır yapılar inşa etmek mümkün değildi. Bu da binaların deprem veya zemin hareketlerine karşı doğal bir korumaya sahip olmasını sağladı.

4. Tektonik Hareketlilik (Deprem Farkı)

Videonun can alıcı noktası burası. İsviçre, Türkiye kadar yoğun ve yıkıcı fay hatları üzerinde değil. Türkiye'de binalar sürekli 'yoruluyor'. Her küçük sarsıntı betonun içinde mikro çatlaklar oluşturabiliyor. Ancak asıl fark şu. Japonya da bir deprem ülkesi ve orada da yüzyıllık ahşap tapınaklar sapasağlam duruyor. Yani mesele sadece deprem değil, o depreme karşı binayı nasıl tasarladığınız ve koruduğunuzdur.

5. Mühendislik Yaklaşımı: Betonarme vs. Geleneksel

Modern betonarme binaların (Türkiye'deki gibi) teorik ömrü genelde 50-100 yıl arasındadır. Çünkü betonun içindeki çelik zamanla korozyona uğrar (paslanır) ve mukavemetini kaybeder. Oysa taş ve tuğla binalarda paslanacak bir metal aksam olmadığı için, doğru bakımla ömürleri binlerce yılı bulabilir.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
