Gazze'de Yaşayan Bir Kadın Yaptığı Pazar Alışverişini ve Ülkenin Son Durumunu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
Gazze ve İsrail arasındaki çatışma neredeyse 2,5 yıldır sürerken dünyanın pek çok noktasında da savaşlar patlak verdi. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in yoğun askeri saldırıları altında. Resmi bir ateşkes ilan edilmesine rağmen, bölgedeki kaynaklar İsrail'in 'sınırlı operasyonlar' adı altında saldırılarına devam ettiğini bildiriyor. Halk hala yıkıntıların arasında zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor. 

'sawsan.sultan1' isimli Gazzeli içerik üreticisi, yaptığı pazar alışverişini paylaştı. Videoda hem pazarı hem de sokakların genel durumunu gösterdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/sawsan.sult...
Fiyatlar dikkat çekti.

Saldırılarda 72.000'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 170.000'in üzerinde insan yaralandı. Ülkede sivil altyapının %90'ı yıkılmış durumda. Halkın büyük bir kısmı hayati seviyede açlık ve tıbbi malzeme eksikliği ile mücadele ediyor.

Videoda da belirtildiği gibi, Gazze'de birçok ürün karaborsaya düşmüş durumda veya tedarik zinciri koptuğu için çok kısıtlı miktarda bulunabiliyor. Özellikle meyve ve sebze fiyatlarının Türkiye'deki ortalama pazar fiyatlarının çok üzerinde olduğu (bazı kalemlerde 3-4 katı) dikkat çekiyor. Ayrıca ithal ürünlerin fiyatları oldukça lüks bir seviyeye ulaşmış durumda.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
