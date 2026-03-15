"Bedava": Japonya'da Yaşayan Bir Türk Satılık Müstakil Evi ve Nasıl Satın Alabileceğinizi Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.03.2026 - 09:06

Japonya, depreme dayanıklı konut yapımında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri. Bu durum, Japonya'nın deprem kuşağında bulunmasından ve bu doğrultuda önlemler almayı yaşam biçimi haline getirmelerinden kaynaklanıyor. Ülkedeki evler, hem deprem anında hem de sonrasında yaşanabilecek hasarları en aza indirmek için özel olarak tasarlanıyor ve inşa ediliyor. 

Japonya'da yaşayan 'murat.recepkirgil' isimli bir içerik üreticisi, satılık bir evi ve nasıl satın alınabileceğini gösterdi. Ev için pek çok kişi 'bedava' yorumunda bulundu.

Kaynak: https://www.instagram.com/murat.recep...
Japonya'da ev fiyatlarının 2026 yılında artan inşaat maliyetleri ve döviz kurları nedeniyle bir miktar yükseldiği söyleniyor. Peki ortalama ev fiyatları nasıl?

Japonya Konut Piyasası Verileri (2026 Tahmini)

  • Ülke Geneli Ortalama Konut Fiyatı: 65.500.000 Yen

  • Büyük Tokyo Bölgesi Ortalama: 91.800.000 Yen (İlk kez 90M barajı aşıldı)

  • Yeni Müstakil Ev (Banliyö): 38.000.000 Yen - 45.000.000 Yen

  • Eski/İkinci El Müstakil Ev: 26.000.000 Yen'den başlayan fiyatlar

Şehirlere Göre Ortalama Fiyat Aralıkları (3+1 Evler)

  • Tokyo (Merkez): 100.000.000 Yen ve üzeri (Aylık ödeme: 250.000+ Yen)

  • Osaka: 50.000.000 - 75.000.000 Yen (Aylık ödeme: 120.000 - 180.000 Yen)

  • Nagoya: 45.000.000 - 65.000.000 Yen (Aylık ödeme: 110.000 - 160.000 Yen)

  • Fukuoka: 40.000.000 - 60.000.000 Yen (Aylık ödeme: 95.000 - 145.000 Yen)

  • Kırsal/Banliyö (Videodaki gibi): 25.000.000 - 35.000.000 Yen (Aylık ödeme: 45.000 - 80.000 Yen)

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
