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Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Yeşillikleri Pestisitten Arındırma Yöntemini Paylaştı

Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Yeşillikleri Pestisitten Arındırma Yöntemini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.06.2026 - 14:49

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Bildiğiniz üzere pestisit çağımızın sorunu. Meyveleri ya da büyük sebzeleri iyice ovalayarak temizleyebiliyoruz. Peki ya her gün sofraya gelen o yeşillik aslında ne kadar temiz? Yıkıyoruz, duruluyoruz ve yiyoruz ama o yüzeyde görünmez kalıntılar olduğunu biliyoruz. Peki nasıl temizleyeceğimizi tam olarak biliyor muyuz?

Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu yeşillikleri pestisitten arındırmanın evde uygulanabilir yöntemini paylaştı.

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İlk tercih organik ürünler olmalı!

İlk tercih organik ürünler olmalı!

Bilimsel veriler organik ve iyi tarım sertifikalı ürünlerde pestisit kalıntılarının çok daha düşük seviyelerde olduğunu gösteriyor. Bu yüzden ilk tercih her zaman bu ürünler olmalı ama pazar alışverişi yapanlar için evde uygulanan yöntemler ek bir güvence sağlıyor.

Karbonat Yöntemi Nasıl Uygulanıyor? 

Yaklaşık 1 ila 1.5 litre suya yarım ile 1 yemek kaşığı karbonat ekleniyor ve iyice çözülmesi bekleniyor. Yeşillikler bu karışımda 10 ila 15 dakika bekletiliyor. Ardından bol su ile iyice durulanıyor. Bu yöntem pestisit kalıntılarını yüzeyden uzaklaştırmada etkili olduğu bilimsel çalışmalarla destekleniyor.

Sirke mi Karbonat mı Daha Etkili? 

Sirke asidik yapısıyla bazı bakterileri temizlemede etkili ama pestisit kalıntılarına karşı karbonat kadar güçlü değil. Karbonat bazik yapısıyla pestisitleri daha etkili biçimde çözüyor. İkisini birlikte kullanmak ise birbirini nötralize ettiği için önerilmiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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