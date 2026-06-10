Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Yeşillikleri Pestisitten Arındırma Yöntemini Paylaştı

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Bildiğiniz üzere pestisit çağımızın sorunu. Meyveleri ya da büyük sebzeleri iyice ovalayarak temizleyebiliyoruz. Peki ya her gün sofraya gelen o yeşillik aslında ne kadar temiz? Yıkıyoruz, duruluyoruz ve yiyoruz ama o yüzeyde görünmez kalıntılar olduğunu biliyoruz. Peki nasıl temizleyeceğimizi tam olarak biliyor muyuz?
Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu yeşillikleri pestisitten arındırmanın evde uygulanabilir yöntemini paylaştı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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