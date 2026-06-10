Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Yeşillikleri Pestisitten Arındırma Yöntemini Paylaştı

Bilimsel veriler organik ve iyi tarım sertifikalı ürünlerde pestisit kalıntılarının çok daha düşük seviyelerde olduğunu gösteriyor. Bu yüzden ilk tercih her zaman bu ürünler olmalı ama pazar alışverişi yapanlar için evde uygulanan yöntemler ek bir güvence sağlıyor.

Karbonat Yöntemi Nasıl Uygulanıyor?

Yaklaşık 1 ila 1.5 litre suya yarım ile 1 yemek kaşığı karbonat ekleniyor ve iyice çözülmesi bekleniyor. Yeşillikler bu karışımda 10 ila 15 dakika bekletiliyor. Ardından bol su ile iyice durulanıyor. Bu yöntem pestisit kalıntılarını yüzeyden uzaklaştırmada etkili olduğu bilimsel çalışmalarla destekleniyor.

Sirke mi Karbonat mı Daha Etkili?

Sirke asidik yapısıyla bazı bakterileri temizlemede etkili ama pestisit kalıntılarına karşı karbonat kadar güçlü değil. Karbonat bazik yapısıyla pestisitleri daha etkili biçimde çözüyor. İkisini birlikte kullanmak ise birbirini nötralize ettiği için önerilmiyor.