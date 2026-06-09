article/comments
article/share
Haberler
Video
Kuştepe’de Normal Bir Gün: Bülent Ersoy’la Karşılaşan Genç, Divayı Görünce Şarkıya Başladı!

Kuştepe’de Normal Bir Gün: Bülent Ersoy’la Karşılaşan Genç, Divayı Görünce Şarkıya Başladı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
09.06.2026 - 09:48

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bülent Ersoy, bu kez bir konser ya da televizyon programıyla değil, İstanbul Kuştepe’de yaşanan bir karşılaşmayla gündeme geldi. Trafikte takside olan Ersoy’u gören bir genç, aracın yanına giderek şarkı söylemeye başladı. Diva ise genç hayranını kırmayarak performansını sonuna kadar dinledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayıldı. Video, yapılan yorumlarla günün konuşulan paylaşımlarından biri oldu. Gelin o anları birlikte izleyelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Kuştepe’de yaşanan olayın başrolünde Uğur Matyan adlı bir genç vardı.

İstanbul Kuştepe’de yaşanan olayın başrolünde Uğur Matyan adlı bir genç vardı.

Trafikte ilerleyen bir takside Bülent Ersoy’u fark eden Matyan, aracın yanına yaklaşarak şarkı söylemeye başladı. Beklenmedik karşılaşma kısa sürede ilginç görüntülere sahne oldu. Bülent Ersoy ise kendisini görmek için gelen hayranını kırmadı. Genç, şarkısını tamamlayana kadar Ersoy da onu dinledi. Çevrede bulunan kişiler o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntüler daha sonra sosyal medya hesaplarında paylaşılmaya başladı. “Kuştepe’de normal bir gün” notuyla yayımlanan video kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaştı. Paylaşımın ardından yorumlar da peş peşe geldi.

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın