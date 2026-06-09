Kuştepe’de Normal Bir Gün: Bülent Ersoy’la Karşılaşan Genç, Divayı Görünce Şarkıya Başladı!

Bülent Ersoy, bu kez bir konser ya da televizyon programıyla değil, İstanbul Kuştepe’de yaşanan bir karşılaşmayla gündeme geldi. Trafikte takside olan Ersoy’u gören bir genç, aracın yanına giderek şarkı söylemeye başladı. Diva ise genç hayranını kırmayarak performansını sonuna kadar dinledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayıldı. Video, yapılan yorumlarla günün konuşulan paylaşımlarından biri oldu. Gelin o anları birlikte izleyelim…