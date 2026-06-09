Kuştepe’de Normal Bir Gün: Bülent Ersoy’la Karşılaşan Genç, Divayı Görünce Şarkıya Başladı!

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Bülent Ersoy, bu kez bir konser ya da televizyon programıyla değil, İstanbul Kuştepe’de yaşanan bir karşılaşmayla gündeme geldi. Trafikte takside olan Ersoy’u gören bir genç, aracın yanına giderek şarkı söylemeye başladı. Diva ise genç hayranını kırmayarak performansını sonuna kadar dinledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayıldı. Video, yapılan yorumlarla günün konuşulan paylaşımlarından biri oldu. Gelin o anları birlikte izleyelim…
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İstanbul Kuştepe’de yaşanan olayın başrolünde Uğur Matyan adlı bir genç vardı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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