Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve Çevresindeki Çekirge İstilası İddialarını Yalanladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, son günlerde sosyal medya ve ulusal medyada İstanbul ve çevre illerde 'çekirge istilası' yaşandığı yönündeki iddialara ilişkin resmi açıklama yaptı. Bakanlık, bölgede herhangi bir tarımsal tehdit oluşturan istila olmadığını duyurdu.
Görüntülerde yer alan çekirgelerin Türkiye’de doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğu vurgulandı.
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Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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