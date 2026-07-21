Otopark Kazısında 18,5 Kiloluk Roma Altın Hazinesi Bulundu: Guinness'e Girdi

Trier'de bulunan bu eşsiz koleksiyon, büyüklüğü ve içerdiği altın miktarı nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer aldı.

Yaklaşık 18,5 kilogramlık ağırlığıyla keşif, 'dünyanın en ağır altın sikke hazinesi' olarak kayıtlara geçti. Bu özelliğiyle Trier Altın Hazinesi, arkeoloji dünyasının en önemli buluntularından biri kabul ediliyor.

Hazine, Roma İmparatorluğu'nun Çalkantılı Döneminden Kalma!

Uzmanlar, hazinenin Roma İmparatorluğu döneminde yaşanan siyasi ve ekonomik karışıklıklar sırasında toprağa gizlenmiş olabileceğini düşünüyor. Bu yüzden sikkeler, Roma'nın bölgedeki güçlü etkisini ve dönemin ekonomik yapısını anlamak açısından da son derece önemli.

Yıllar Sonra Hâlâ Büyük İlgi Görüyor

1993 yılında keşfedilmesine rağmen Trier Altın Hazinesi, günümüzde hâlâ dünyanın en dikkat çekici tarihi keşifleri arasında gösteriliyor.

Buluntular, Almanya'daki Rheinisches Landesmuseum Trier bünyesinde sergilenerek ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.