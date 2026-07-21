Otopark Kazısında 18,5 Kiloluk Roma Altın Hazinesi Bulundu: Guinness'e Girdi
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Sıradan bir otopark kazısı, tarihin en büyük keşiflerinden birine dönüştü. Almanya'da bulunan 18,5 kilogramlık Roma altın hazinesi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek dünyanın en ağır altın sikke hazinesi ünvanını aldı.
1993 yılında ortaya çıkarılan altınlar, aradan yıllar geçmesine rağmen dünyanın en dikkat çekici arkeolojik keşifleri arasında gösteriliyor.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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