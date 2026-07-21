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Otopark Kazısında 18,5 Kiloluk Roma Altın Hazinesi Bulundu: Guinness'e Girdi

Otopark Kazısında 18,5 Kiloluk Roma Altın Hazinesi Bulundu: Guinness'e Girdi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 11:58
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Sıradan bir otopark kazısı, tarihin en büyük keşiflerinden birine dönüştü. Almanya'da bulunan 18,5 kilogramlık Roma altın hazinesi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek dünyanın en ağır altın sikke hazinesi ünvanını aldı.

1993 yılında ortaya çıkarılan altınlar, aradan yıllar geçmesine rağmen dünyanın en dikkat çekici arkeolojik keşifleri arasında gösteriliyor. 

İşte detaylar. 

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İşçiler Kazı Yaparken Tarihi Hazineyle Karşılaştı

İşçiler Kazı Yaparken Tarihi Hazineyle Karşılaştı

Tarihi keşif, 1993 yılında Almanya'nın Trier kentinde yaşandı. Bir hastanenin yeraltı otoparkı için yapılan kazı çalışmaları sırasında işçiler, toprağın altında yatan büyük bir Roma hazinesini tesadüfen ortaya çıkardı.

Kazı sırasında bulunan eserlerin sıradan bir arkeolojik kalıntı olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Yapılan incelemelerde, Roma döneminden kalma binlerce yıllık altın sikkeler gün yüzüne çıkarıldı.

18,5 Kilogramlık Altın: İçinden Binlerce Altın Sikke Çıktı

Trier Altın Hazinesi olarak bilinen keşifte yaklaşık 2 bin 500'den fazla Roma altın sikkesi bulundu. Toplam ağırlığı ise yaklaşık 18,5 kilogram olarak belirlendi.

Bulunan sikkelerin büyük bölümünün Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu ve imparatorlar ile imparatorluk ailesine ait portreler taşıdığı açıklandı.

Trier Altın Hazinesi Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi

Trier Altın Hazinesi Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi

Trier'de bulunan bu eşsiz koleksiyon, büyüklüğü ve içerdiği altın miktarı nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer aldı.

Yaklaşık 18,5 kilogramlık ağırlığıyla keşif, 'dünyanın en ağır altın sikke hazinesi' olarak kayıtlara geçti. Bu özelliğiyle Trier Altın Hazinesi, arkeoloji dünyasının en önemli buluntularından biri kabul ediliyor.

Hazine, Roma İmparatorluğu'nun Çalkantılı Döneminden Kalma!

Uzmanlar, hazinenin Roma İmparatorluğu döneminde yaşanan siyasi ve ekonomik karışıklıklar sırasında toprağa gizlenmiş olabileceğini düşünüyor. Bu yüzden sikkeler, Roma'nın bölgedeki güçlü etkisini ve dönemin ekonomik yapısını anlamak açısından da son derece önemli.

Yıllar Sonra Hâlâ Büyük İlgi Görüyor

1993 yılında keşfedilmesine rağmen Trier Altın Hazinesi, günümüzde hâlâ dünyanın en dikkat çekici tarihi keşifleri arasında gösteriliyor.

Buluntular, Almanya'daki Rheinisches Landesmuseum Trier bünyesinde sergilenerek ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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