Türkiye’de Çocuk Büyütmek İçin En İyi Şehir Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Beşeri Sermaye Endeksi sonuçlarına göre Çanakkale, 0,781 puanla Türkiye’nin en yüksek değere sahip şehri oldu. Eğitim, sağlık, bilgi birikimi ve beceri düzeyi gibi göstergelerin değerlendirildiği endeks, çocukların gelecekte sahip olabileceği imkanlar konusunda da önemli veriler sunuyor.

Endekste en yüksek puanı alan beş şehir şöyle sıralandı:

Çanakkale: 0,781

Antalya: 0,761

Erzincan: 0,756

Eskişehir: 0,755

Rize: 0,749

Listenin ilk sırasında bulunan Çanakkale’yi Antalya takip ederken Erzincan ile Eskişehir arasındaki puan farkının oldukça düşük olması dikkat çekti. Rize ise 0,749 puanla ilk beşe girmeyi başardı. Söz konusu şehirler, çocukların eğitim ve sağlık koşulları ile gelecekte sahip olmaları beklenen bilgi ve beceriler bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde bir görünüm sergiledi.