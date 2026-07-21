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Türkiye’de Çocuk Büyütmek İçin En İyi Şehir Belli Oldu

Türkiye’de Çocuk Büyütmek İçin En İyi Şehir Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 11:52
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Çocuklarını daha güçlü eğitim ve sağlık olanaklarına sahip bir şehirde büyütmek isteyen aileleri ilgilendiren veriler açıklandı. Dünya Bankası tarafından geliştirilen ve TÜİK tarafından ilk kez il bazında yayımlanan Beşeri Sermaye Endeksi’nde zirvenin sahibi Çanakkale oldu.

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Çanakkale 0,781 puanla listenin zirvesinde yer aldı

Çanakkale 0,781 puanla listenin zirvesinde yer aldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Beşeri Sermaye Endeksi sonuçlarına göre Çanakkale, 0,781 puanla Türkiye’nin en yüksek değere sahip şehri oldu. Eğitim, sağlık, bilgi birikimi ve beceri düzeyi gibi göstergelerin değerlendirildiği endeks, çocukların gelecekte sahip olabileceği imkanlar konusunda da önemli veriler sunuyor.

Endekste en yüksek puanı alan beş şehir şöyle sıralandı:

  • Çanakkale: 0,781

  • Antalya: 0,761

  • Erzincan: 0,756

  • Eskişehir: 0,755

  • Rize: 0,749

Listenin ilk sırasında bulunan Çanakkale’yi Antalya takip ederken Erzincan ile Eskişehir arasındaki puan farkının oldukça düşük olması dikkat çekti. Rize ise 0,749 puanla ilk beşe girmeyi başardı. Söz konusu şehirler, çocukların eğitim ve sağlık koşulları ile gelecekte sahip olmaları beklenen bilgi ve beceriler bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde bir görünüm sergiledi.

Endeksin en düşük olduğu şehir ise Şırnak oldu

Endeksin en düşük olduğu şehir ise Şırnak oldu

Beşeri Sermaye Endeksi’nin diğer ucunda ise Şırnak yer aldı. 0,599 puanla listenin son sırasında bulunan Şırnak’ı Ağrı, Şanlıurfa, Gümüşhane ve Muş takip etti.

Endeks değerinin en düşük olduğu beş şehir şöyle sıralandı:

  • Şırnak: 0,599

  • Ağrı

  • Şanlıurfa

  • Gümüşhane

  • Muş

Dünya Bankası tarafından geliştirilen Beşeri Sermaye Endeksi; çocukların hayatta kalma, sağlık ve eğitim koşullarını birlikte değerlendiriyor. Endeks değeri yükseldikçe bugün doğan bir çocuğun 18 yaşına geldiğinde daha güçlü bilgi, beceri ve üretkenlik düzeyine ulaşma ihtimalinin arttığı kabul ediliyor.

İl bazında açıklanan sonuçlar, şehirler arasındaki eğitim ve sağlık farklarını daha görünür hale getiriyor. Veriler aynı zamanda çocuklarını daha güçlü eğitim imkanlarına ve gelişmiş insan kaynağına sahip şehirlerde yetiştirmek isteyen aileler için de önemli bir referans niteliği taşıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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