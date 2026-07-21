Türkiye’de Çocuk Büyütmek İçin En İyi Şehir Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çocuklarını daha güçlü eğitim ve sağlık olanaklarına sahip bir şehirde büyütmek isteyen aileleri ilgilendiren veriler açıklandı. Dünya Bankası tarafından geliştirilen ve TÜİK tarafından ilk kez il bazında yayımlanan Beşeri Sermaye Endeksi’nde zirvenin sahibi Çanakkale oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çanakkale 0,781 puanla listenin zirvesinde yer aldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Endeksin en düşük olduğu şehir ise Şırnak oldu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın