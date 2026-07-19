Başlamasıyla Bitmesi Bir! Dünyanın En Kısa Festivali 20 Saniye Sürüyor
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Festivaller denildiğinde saatlerce süren gösteriler, konserler ve kalabalık törenler akla geliyor. Japonya’daki Enrei Onodachi Anma Festivali’nde ise katılımcıların yerlerini alması, törenin kendisinden çok daha uzun sürüyor. Yaklaşık 100 kişinin bir araya geldiği etkinlik, herkesin aynı anda başını eğmesiyle başlıyor ve yalnızca 20 saniye içinde sona eriyor.
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Festival iki imparatorun bölgede verdiği kısa molaları anıyor
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Katılımcılar aynı anda eğiliyor ve festival hemen sona eriyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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