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Başlamasıyla Bitmesi Bir! Dünyanın En Kısa Festivali 20 Saniye Sürüyor

Başlamasıyla Bitmesi Bir! Dünyanın En Kısa Festivali 20 Saniye Sürüyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.07.2026 - 13:01
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Festivaller denildiğinde saatlerce süren gösteriler, konserler ve kalabalık törenler akla geliyor. Japonya’daki Enrei Onodachi Anma Festivali’nde ise katılımcıların yerlerini alması, törenin kendisinden çok daha uzun sürüyor. Yaklaşık 100 kişinin bir araya geldiği etkinlik, herkesin aynı anda başını eğmesiyle başlıyor ve yalnızca 20 saniye içinde sona eriyor.

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Festival iki imparatorun bölgede verdiği kısa molaları anıyor

Festival iki imparatorun bölgede verdiği kısa molaları anıyor

Enrei Onodachi Anma Festivali, Nagano eyaletindeki Shiojiri Geçidi’nde yılda iki kez düzenleniyor. Haziran ayındaki tören İmparator Meiji’nin 24 Haziran 1880’de, ekim ayındaki tören ise İmparator Shōwa’nın 14 Ekim 1947’de bölgede verdiği kısa molayı anıyor.

Bölgedeki ilk anıt 1916 yılında İmparator Meiji’nin ziyareti için dikildi. İmparator Shōwa’nın ziyaretinden sonra sonbaharda ikinci bir tören düzenlenmeye başlandı. Festivalin merkezinde imparatorların uzun bir etkinliği değil, yolculuk sırasında birkaç dakikalığına durması bulunuyor.

Katılımcılar aynı anda eğiliyor ve festival hemen sona eriyor

Katılımcılar aynı anda eğiliyor ve festival hemen sona eriyor

Tören genellikle saat 10.00 civarında başlıyor. Yetkilinin verdiği işaretin ardından katılımcılar aynı anda başlarını öne eğiyor. Kısa süre bekledikten sonra yeniden doğruluyorlar ve festival tamamlanıyor. Müzik, dans, geçit töreni veya uzun konuşmalar yapılmıyor.

Tören geçmişte yaklaşık 10 saniye sürüyordu. 2006 yılında Okaya ve Shiojiri kentlerinin yöneticileri sürenin uzatılmasını tartıştı. Bir taraf törenin bir dakikaya çıkarılmasını isterken diğer taraf bunun fazla uzun olacağını savundu. Sonunda 2007’den itibaren yaklaşık 20 saniyede anlaşmaya varıldı.

Süre her yıl birkaç saniye değişebiliyor. 2023’te yaklaşık 15 saniyede biten tören, 2024’te yeniden 20 saniye sürdü. Buna rağmen etkinliğe yerel yöneticiler ve bölge sakinleri dahil olmak üzere 100’den fazla kişi katılabiliyor. İnsanların hazırlık için uzun süre beklediği festival, tek bir toplu selamlamanın ardından sona eriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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