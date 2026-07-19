Başlamasıyla Bitmesi Bir! Dünyanın En Kısa Festivali 20 Saniye Sürüyor

Tören genellikle saat 10.00 civarında başlıyor. Yetkilinin verdiği işaretin ardından katılımcılar aynı anda başlarını öne eğiyor. Kısa süre bekledikten sonra yeniden doğruluyorlar ve festival tamamlanıyor. Müzik, dans, geçit töreni veya uzun konuşmalar yapılmıyor.

Tören geçmişte yaklaşık 10 saniye sürüyordu. 2006 yılında Okaya ve Shiojiri kentlerinin yöneticileri sürenin uzatılmasını tartıştı. Bir taraf törenin bir dakikaya çıkarılmasını isterken diğer taraf bunun fazla uzun olacağını savundu. Sonunda 2007’den itibaren yaklaşık 20 saniyede anlaşmaya varıldı.

Süre her yıl birkaç saniye değişebiliyor. 2023’te yaklaşık 15 saniyede biten tören, 2024’te yeniden 20 saniye sürdü. Buna rağmen etkinliğe yerel yöneticiler ve bölge sakinleri dahil olmak üzere 100’den fazla kişi katılabiliyor. İnsanların hazırlık için uzun süre beklediği festival, tek bir toplu selamlamanın ardından sona eriyor.