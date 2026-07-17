Mangal Yakıyor, Çadır Kuruyor, Fıkra Anlatıyor: Yeni Meslek Şaşırttı!
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Mangal yapmak istiyor ancak birlikte gidecek kimseyi bulamıyorsanız Moskova’da bunun için de bir hizmet ortaya çıktı. “Mangal arkadaşları” para karşılığında eti hazırlıyor, ateşi yakıyor ve piknik boyunca müşteriye eşlik ediyor!
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Hizmetin ücreti 1.000 rubleden başlayıp 5.000 rubleye çıkıyor
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Mangal ilanları başka arkadaş kiralama hizmetlerine de uzanıyor
İlgi çekici görünse de hizmet henüz yoğun talep görmüyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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