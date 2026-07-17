Mangal Yakıyor, Çadır Kuruyor, Fıkra Anlatıyor: Yeni Meslek Şaşırttı!

Moskova’da yayımlanan ilanlarda mangal organizasyonuna yardım etmek ve müşteriye eşlik etmek için 1.000 ila 5.000 ruble arasında ücret isteniyor. Fiyat, pikniğin süresine ve kiralanan kişinin üstleneceği işlere göre değişebiliyor.

Bu ücrete genellikle yiyecek, içecek, mangal veya kamelya kiralama bedeli dahil edilmiyor. Bunların masraflarını pikniği düzenleyen kişi karşılıyor. Kiralanan mangal arkadaşı ise hazırlık işlerini üstleniyor ve etkinlik boyunca müşteriye eşlik ediyor.

İlan veren kişiler yalnızca ateşin başında durmuyor. Müşteriyle birlikte et ve marine yöntemini seçebiliyor, alışveriş yapabiliyor, uygun piknik alanının hazırlanmasına yardımcı olabiliyor ve gerekirse çadır kurabiliyorlar. Bazıları aşçılık eğitimi bulunduğunu özellikle belirterek mangalın lezzeti konusunda da güvence vermeye çalışıyor.