article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Mangal Yakıyor, Çadır Kuruyor, Fıkra Anlatıyor: Yeni Meslek Şaşırttı!

Mangal Yakıyor, Çadır Kuruyor, Fıkra Anlatıyor: Yeni Meslek Şaşırttı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 20:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Mangal yapmak istiyor ancak birlikte gidecek kimseyi bulamıyorsanız Moskova’da bunun için de bir hizmet ortaya çıktı. “Mangal arkadaşları” para karşılığında eti hazırlıyor, ateşi yakıyor ve piknik boyunca müşteriye eşlik ediyor!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hizmetin ücreti 1.000 rubleden başlayıp 5.000 rubleye çıkıyor

Hizmetin ücreti 1.000 rubleden başlayıp 5.000 rubleye çıkıyor

Moskova’da yayımlanan ilanlarda mangal organizasyonuna yardım etmek ve müşteriye eşlik etmek için 1.000 ila 5.000 ruble arasında ücret isteniyor. Fiyat, pikniğin süresine ve kiralanan kişinin üstleneceği işlere göre değişebiliyor.

Bu ücrete genellikle yiyecek, içecek, mangal veya kamelya kiralama bedeli dahil edilmiyor. Bunların masraflarını pikniği düzenleyen kişi karşılıyor. Kiralanan mangal arkadaşı ise hazırlık işlerini üstleniyor ve etkinlik boyunca müşteriye eşlik ediyor.

İlan veren kişiler yalnızca ateşin başında durmuyor. Müşteriyle birlikte et ve marine yöntemini seçebiliyor, alışveriş yapabiliyor, uygun piknik alanının hazırlanmasına yardımcı olabiliyor ve gerekirse çadır kurabiliyorlar. Bazıları aşçılık eğitimi bulunduğunu özellikle belirterek mangalın lezzeti konusunda da güvence vermeye çalışıyor.

Mangal ilanları başka arkadaş kiralama hizmetlerine de uzanıyor

Mangal ilanları başka arkadaş kiralama hizmetlerine de uzanıyor

Bazı kişiler hizmetlerini yalnızca mangalla sınırlamıyor. Saatlik ücret karşılığında müşterilerle konsere, bara veya kütüphaneye gidebileceklerini belirten ilanlar da bulunuyor. Bu tür daha genel arkadaşlık hizmetlerinin saatlik bedeli yaklaşık 1.500 rubleye kadar çıkabiliyor.

İlan verenlerden biri, kendisine ulaşan kişilerin çoğunlukla içten bir sohbet arayan erkekler olduğunu söylüyor. Arkadaşlarının meşgul olması, başka şehirlere taşınması veya aynı etkinliklere ilgi duymaması nedeniyle insanlar birkaç saatliğine kendilerine eşlik edecek birini arayabiliyor.

İlgi çekici görünse de hizmet henüz yoğun talep görmüyor

İlgi çekici görünse de hizmet henüz yoğun talep görmüyor

İlanların dikkat çekmesine rağmen mangal arkadaşı kiralama fikri şimdilik geniş bir müşteri kitlesine ulaşmış değil. Bazı kişiler tanımadıkları biriyle doğaya gitmekten çekinirken bazıları da mangalı bir yabancıya emanet etmeyi istemiyor. İlan verenler arasında henüz hiç müşteri bulamadığını söyleyenler de var.

Sohbet, şaka ve fıkra anlatmak da hizmetin bir parçası olarak sunuluyor. Kısacası kiralanan kişi hem organizasyon sorumlusu hem aşçı hem de birkaç saatliğine piknik arkadaşı rolünü üstleniyor. Müşterinin yapması gerekenler ise masrafları karşılamak ve nasıl bir gün geçirmek istediğini önceden anlatmak oluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın