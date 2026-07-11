Kepekli mi Tam Tahıllı mı? En Sağlıklı Ekmek Belli Oldu
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Ekmek sofraların en temel gıdalarından biri olsa da sağlıklı beslenme tartışmalarında sık sık gündeme geliyor. Uzmanlara göre burada asıl mesele ekmeği tamamen hayatımızdan çıkarmak değil, hangi ekmeğin tercih edildiği ve ne kadar tüketildiği.
Rafine undan yapılan beyaz ekmekler genellikle lif bakımından daha zayıf olurken, tam tahıllı ekmekler tahılın kepek, endosperm ve ruşeym bölümlerini koruduğu için daha fazla lif, vitamin ve mineral içerebiliyor. Bu nedenle sağlıklı ekmek seçerken ilk bakılması gereken şey ekmeğin koyu renkli olup olmadığı değil, gerçekten tam tahıl içerip içermediği.
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Tam tahıllı ekmek neden daha çok öneriliyor?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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