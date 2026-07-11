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Kepekli mi Tam Tahıllı mı? En Sağlıklı Ekmek Belli Oldu

Kepekli mi Tam Tahıllı mı? En Sağlıklı Ekmek Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 13:54
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Ekmek sofraların en temel gıdalarından biri olsa da sağlıklı beslenme tartışmalarında sık sık gündeme geliyor. Uzmanlara göre burada asıl mesele ekmeği tamamen hayatımızdan çıkarmak değil, hangi ekmeğin tercih edildiği ve ne kadar tüketildiği.

Rafine undan yapılan beyaz ekmekler genellikle lif bakımından daha zayıf olurken, tam tahıllı ekmekler tahılın kepek, endosperm ve ruşeym bölümlerini koruduğu için daha fazla lif, vitamin ve mineral içerebiliyor. Bu nedenle sağlıklı ekmek seçerken ilk bakılması gereken şey ekmeğin koyu renkli olup olmadığı değil, gerçekten tam tahıl içerip içermediği.

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Tam tahıllı ekmek neden daha çok öneriliyor?

Tam tahıllı ekmek neden daha çok öneriliyor?

Tam tahıllı ekmek, tahılın üç ana bölümünü de içerdiği için kepekli ya da rafine unlu seçeneklere göre daha bütünlüklü bir besin profili sunabiliyor. Kepek, tahılın lif açısından zengin dış tabakasıdır; ancak tam tahıllı ürünlerde yalnızca kepek değil, tahılın besin değeri yüksek diğer bölümleri de korunur.

Bu yüzden “kepekli” ifadesi tek başına her zaman en sağlıklı seçenek anlamına gelmeyebilir. Daha iyi bir seçim yapmak isteyenlerin içerik listesinde “%100 tam buğday”, “tam tahıllı un” ya da “tam çavdar unu” gibi ifadelerin ilk sıralarda yer almasına dikkat etmesi öneriliyor. Ayrıca sağlıklı ekmeklerde lif ve protein oranının daha yüksek, ilave şeker miktarının ise düşük olması bekleniyor.

Ekşi mayalı ekmek iyi bir seçenek mi?

Ekşi mayalı ekmek iyi bir seçenek mi?

Ekşi mayalı ekmek de sağlıklı seçenekler arasında gösteriliyor ancak burada belirleyici olan yalnızca “ekşi maya” ifadesi değil. Çünkü ekşi mayalı ekmek beyaz unla da yapılabilir, tam tahıllı unla da. Uzmanlara göre en iyi seçeneklerden biri, tam tahıllı unla hazırlanmış gerçek ekşi mayalı ekmek olabilir.

Ekşi maya fermantasyonu, ekmeğin bazı kişiler tarafından daha kolay sindirilmesine yardımcı olabilir ve kan şekeri üzerinde daha dengeli bir etki sağlayabilir. Ancak genel seçimde önemli olan; ekmeğin lif oranı, kullanılan unun türü, ilave şeker miktarı ve içerik listesinin sade olmasıdır. Yani en sağlıklı ekmek, koyu renkli görünen değil; gerçekten tam tahıllı, lifli ve katkısı sınırlı olan ekmektir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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