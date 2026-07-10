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Evi Klima Olmadan Serin Tutmanın Doğal Yolu Belli Oldu

Evi Klima Olmadan Serin Tutmanın Doğal Yolu Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 23:40
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Yaz aylarında evin hızla ısınmasının en büyük nedenlerinden biri, güneş ışığının gün boyunca camlardan ve duvarlardan içeri girmesi. Bu yüzden evi serin tutmanın ilk adımı, sıcak havayı içeri aldıktan sonra dışarı atmaya çalışmak değil; en baştan içeri girmesini mümkün olduğunca engellemek.

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Evi serin tutmanın sırrı güneşi ve sıcak havayı kontrol etmek

Evi serin tutmanın sırrı güneşi ve sıcak havayı kontrol etmek

Klima kullanmadan serinlik sağlamak için gün içinde pencereleri açık bırakmak her zaman doğru bir yöntem olmayabilir. Dışarısı içeriden daha sıcaksa, açılan pencere eve serinlik değil sıcak hava taşıyabilir. Bu nedenle pencereleri günün en sıcak saatlerinde kapalı tutmak, perde ve panjurlarla güneşi kesmek daha etkili olabilir. Gece hava serinlediğinde ise pencereleri açarak evin içindeki sıcak havayı dışarı atmak gerekir.

Geleneksel sıcak iklim mimarisinde de benzer mantık kullanılıyor. Gölgelik alanlar, hava geçiren açıklıklar, avlular, kalın duvarlar ve doğal malzemeler evin daha serin kalmasına yardımcı olabiliyor. Modern evlerde bu etkiyi tamamen birebir kurmak zor olsa da perde, panjur, çapraz havalandırma, fan ve güneşi kesen küçük düzenlemelerle benzer bir serinlik hissi oluşturmak mümkün.

Klima olmadan ev nasıl serin tutulur?

Klima olmadan ev nasıl serin tutulur?

  • Günün en sıcak saatlerinde pencereleri kapalı tutun.

  • Güneş alan camlarda kalın perde, stor, panjur ya da güneşlik kullanın.

  • Özellikle öğle saatlerinde direkt güneş alan odaların kapısını kapatarak sıcaklığın eve yayılmasını azaltın.

  • Akşam saatlerinde hava dışarıda serinlediğinde karşılıklı pencereleri açarak çapraz havalandırma yapın.

  • Vantilatörü yalnızca havayı döndürmek için değil, sıcak havayı dışarı atacak şekilde pencereye yakın konumlandırın.

  • Evde fırın, ocak ve güçlü elektronik cihazları günün en sıcak saatlerinde mümkün olduğunca kullanmayın.

  • Açık renkli, ince ve nefes alan tekstiller tercih ederek odanın daha ferah hissedilmesini sağlayın.

  • Güneş alan balkon ya da pencere önlerinde gölge oluşturan perde, tente veya bitki kullanın.

  • Serin kalan bir odayı “kaçış noktası” gibi düzenleyin; evin tamamı yerine en çok vakit geçirilen alanı serin tutmak daha kolay olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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