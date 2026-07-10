Evi Klima Olmadan Serin Tutmanın Doğal Yolu Belli Oldu

Klima kullanmadan serinlik sağlamak için gün içinde pencereleri açık bırakmak her zaman doğru bir yöntem olmayabilir. Dışarısı içeriden daha sıcaksa, açılan pencere eve serinlik değil sıcak hava taşıyabilir. Bu nedenle pencereleri günün en sıcak saatlerinde kapalı tutmak, perde ve panjurlarla güneşi kesmek daha etkili olabilir. Gece hava serinlediğinde ise pencereleri açarak evin içindeki sıcak havayı dışarı atmak gerekir.

Geleneksel sıcak iklim mimarisinde de benzer mantık kullanılıyor. Gölgelik alanlar, hava geçiren açıklıklar, avlular, kalın duvarlar ve doğal malzemeler evin daha serin kalmasına yardımcı olabiliyor. Modern evlerde bu etkiyi tamamen birebir kurmak zor olsa da perde, panjur, çapraz havalandırma, fan ve güneşi kesen küçük düzenlemelerle benzer bir serinlik hissi oluşturmak mümkün.